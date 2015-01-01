Как получать скидки в Лэтуаль

Лэтуаль - это один из крупнейших косметических ритейлеров в России, который предлагает своим покупательницам широчайший ассортимент продукции ведущих мировых брендов. Здесь можно найти все: от декоративной косметики до уходовых средств и парфюмерии. Казалось бы, в таком большом магазине с таким разнообразием товаров вряд ли можно добиться серьезных скидок. Но на самом деле в Лэтуаль существует целый ряд способов, позволяющих значительно сэкономить при покупках. Сейчас мы расскажем об одном из них.

Преимущества клубной карты Лэтуаль

Самый важный шаг к экономии в Лэтуаль — это оформление карты лояльности. Она дает множество преимуществ:

Накопление баллов за каждую покупку;

Специальные предложения и акции только для держателей карт;

Возможность оплачивать баллами до 50% стоимости покупки;

Бесплатная доставка при заказе от 1000 рублей;

Подарки на день рождения и другие приятные сюрпризы;

Чтобы получить карту, достаточно пройти регистрацию в мобильном приложении или на официальном сайте компании. Регистрация займет всего пару минут, а выгода будет ощутимой с каждым визитом в любимый магазин.

Как получить больше бонусов

Также при регистрации и скачивании приложения начисляют бонусы! Что же делать, если карта уже есть, но хочется получить дополнительные бонусы и скидки?

Как решение представляем вам TIGER SMS. TIGER SMS — это сервис, который предоставляет временные виртуальные номера телефонов для различных целей. Данная платформа имеет много плюсов:



1. Анонимность и безопасность. Вы можете регистрироваться на различных сайтах и сервисах, не раскрывая свой личный номер телефона. Это защищает вас от нежелательных звонков и спама.

2. Доступность. TIGER SMS обеспечивает доступ к виртуальным номерам по разумной цене.

3. Простота использования. Регистрация и получение виртуального номера не требуют специальных знаний, а все необходимые функции доступны в личном кабинете.

4. Быстрая активация. Получение виртуального номера и активация услуги происходят мгновенно, что позволяет сразу же использовать номер для регистрации или подтверждения.

Как приобрести виртуальный номер в TIGER SMS

1) Перейдите на сайт TIGER SMS.



2) Зарегистрируйте новый аккаунт или войдите в вашу учетную запись.



3) В личном кабинете в разделе "Пополнить баланс" зачислите средства на ваш счет любым из возможных способов.



4) В разделе "Купить номер" выберите сервис "Лэтуаль" и необходимый вам регион номера.



5) В разделе "Активные номера", который расположен ниже, появится ваш номер. Там же вы можете посмотреть нужное вам сообщение.



Итак, вы теперь знаете все секреты, как можно максимально сэкономить при покупках в Лэтуаль. Больше не нужно отказывать себе в любимых косметических средствах из-за высоких цен. Просто воспользуйтесь всеми представленными возможностями и отправляйтесь за покупками в Лэтуаль с уверенностью, что вы получите желаемое по максимально выгодной цене.