Как использовать виртуальные номера для заработка

В нашей статье мы рассмотрим концепцию виртуальных номеров, методы их использования для заработка, а также сделаем выводы на основе исследования.

Что такое виртуальный номер?

Виртуальный номер представляет собой временно арендованный номер, используемый для разовой регистрации. Он полностью анонимен и не связан с физической SIM-картой. Основное преимущество виртуальных номеров заключается в их доступной стоимости, начиная от 1 рубля за один номер.

Где используются виртуальные номера?

Виртуальные номера находят свое применение в различных сферах, особенно в получении выгоды при первичной регистрации и в участии в других стратегиях заработка, таких как приглашения пользователей и создание аккаунтов для последующей продажи.

Что такое Фарминг и инвайтинг?

Проще говоря, фарминг аккаунтов представляет собой создание большого числа аккаунтов с целью их последующей продажи на различных онлайн-площадках и форумах. Инвайтинг заключается в привлечении пользователей в определенные каналы или чаты с целью организации рекламных кампаний.

Для успешного фарминга аккаунтов часто используются специализированные программы, такие как авторегеры TG GIANT или GitHub, которые позволяют подключаться к серверам СМС-сервисов через их API. В сочетании с сервисами смс-верификации, например TIGER SMS, это обеспечивает эффективное создание большого количества аккаунтов.

На практике все довольно просто. Специализированное программное обеспечение, подключенное к сервису смс-верификации, получает доступ к выбранным вами номерам. Эти номера используются для регистрации необходимого количества аккаунтов. После регистрации данные аккаунтов сохраняются и могут быть проданы за хорошую цену. Если у вас возникнут вопросы, не стесняйтесь обращаться в поддержку нашего сайта — мы с удовольствием поможем разобраться!