Как использовать Chat GPT в России

Нейросеть ChatGPT получила публичный доступ относительно недавно, но уже смогла внести серьезные изменения в целом ряде направлений. Если сравнивать с предшественниками, компания OpenAI сделала огромный шаг вперед. Чат-бот выполняет большое количество функций настолько хорошо, что уже идут разговоры о глобальных изменениях в различных сферах.

Если Вы захотите открыть ChatGPT в России, то придется столкнуться с окном следующего вида.





Для обхода блокировки необходимо воспользоваться сервисами VPN. Они подменяют реальный адрес пользователя в сети. Существует множество сервисов, которые предлагают свои услуги платно или бесплатно. Поскольку объем передаваемых данных невелик, он укладывается в небольшой лимит. Это позволяет пользоваться бесплатными сервисами VPN без ущерба для качества взаимодействия с чат-ботом.

Отдельный момент – это необходимость регистрации. Российского номера нет в списке доступных, что требует использовать иностранный контакт. Здесь поможет сайт «Tiger SMS». Ресурс позволяет купить виртуальный номер для регистрации в ChatGPT по доступной цене. В первый раз потребуется потратить не более нескольких минут, потом можно обойтись парой кликов.

Chat GPT в России бесплатно или купить подписку – что выбрать

С начала 2022 года для пользователей доступна опция Plus. Подписка стоит 20 долларов в месяц и предоставляет ряд преимуществ:

сокращение времени отклика;

при взаимодействии с нейросеть в пиковые часы нагрузки не накладывается дополнительных ограничений и не происходит отключения;

доступ к новым функциям предоставляется в приоритетном порядке.





Таким образом, использовать Chat GPT в России бесплатно можно практически на тех же условиях, что и у владельцев подписки. Ее оформление актуально в том случае, если Вы планируете применять нейросеть для работы или просто хотите поддержать команду OpenAI.

Chat GPT в России – как купить виртуальный номер

Проведем подробный разбор, чтобы по данной теме не возникло вопросов. Чтобы купить виртуальный номер, нам необходимо зарегистрировать аккаунт в «Tiger SMS» и воспользоваться магазином. Это выполняется в несколько простых этапов.

Создаем профиль. Вводим адрес электронной почты или проходим регистрацию в один клик посредством импорта данных. Приступаем к пополнению счета. Необходимо перейти в специальный раздел, где будет предложено несколько платежных систем на выбор. Здесь же предусмотрено описание о минимальной сумме и размере комиссии. Приступаем к покупке. Сначала, нужно в левой графе выбрать сервис OpenAI. В правом поле появится список стран, указываем подходящую, активируется кнопка «Купить». Поскольку доступно большое количество сервисов и стран, нет необходимости искать подходящий вариант в списке, можно воспользоваться поисковой строкой. Переходим на страницу, где указывается количество приобретаемых номеров и списываются средства. Все купленные номера доступны в разделе «История номеров». Для удобства пользователя, список можно сортировать по различным критериям.

С их помощью можно в дальнейшем подключить ChatGPT из России. Купленные виртуальные номера можно использовать в любое время, поскольку они сохраняются за владельцем аккаунта.

Как зарегистрироваться из России в Chat GPT

Переходим непосредственно к тому, как создать учетную запись и пользоваться всеми возможностями нейросети. Пошаговая инструкция выглядит следующим образом.

Чтобы не попасть на окно блокировки, активируем ВПН. Выбираем вариант с созданием новой учетной записи. Система предложит ввести адрес электронной почты и пройти проверку на робота. Заполняем дополнительные сведения. Это является частью того, как запустить ChatGPT в России. Начинается этап, где нужно ввести виртуальный номер, купленный ранее. Не забудьте установить правильную страну. Нажимаем на кнопку «Отправить код». Теперь, возвращаемся на сайт «Tiger SMS». Сообщения приходят моментально или в течение короткого периода времени. Переходим на соответствующую страницу, где копируем код доступа. Вводим код на сайте OpenAI.

Мы рассмотрели, как получить доступ к ChatGPT в России. Созданный подобным образом аккаунт не имеет никаких ограничений.

Chat GPT: аналоги в России

Хотите погрузиться в мир нейросетей? Chat GPT от OpenAI в России – это один из наиболее продвинутых, но далеко не единственный вариант. Необходимость использования VPN и иностранного номера могут усложнить взаимодействие с ботом. Стоит перечислить ряд аналогов:

Writesonic. Помимо опции общения, генерирует картинки по текстовому описанию. Browse AI. Подходит для тех, кто хочет получить подробную информацию об определенных товарах из интернет-магазинов. Основной функцией является сбор сведений и выгрузка их в виде excel таблицы. Browse AI. Популярный бот, способный помочь в написании статей, различных документов и текстов любой направленности. Browse AI. Нейросеть для общения, которая способна сгенерировать ответ конкретной личности, на основании анализа постов в социальных сетях. Replika. Интересная система для повседневного общения в выбранном пользователем формате.

Важным преимуществом того, чтобы подключиться к ChatGPT из России, является универсальность нейросети. Это не просто бот, а полноценный помощник, который использует мощности и алгоритмы, превосходящие описанные ранее варианты.