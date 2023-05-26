Как использовать Chat GPT в России
Содержание
Chat GPT в России бесплатно или купить подписку – что выбрать
Chat GPT в России – как купить виртуальный номер
Как зарегистрироваться из России в Chat GPT
Нейросеть ChatGPT получила публичный доступ относительно недавно, но уже смогла внести серьезные изменения в целом ряде направлений. Если сравнивать с предшественниками, компания OpenAI сделала огромный шаг вперед. Чат-бот выполняет большое количество функций настолько хорошо, что уже идут разговоры о глобальных изменениях в различных сферах.
Если Вы захотите открыть ChatGPT в России, то придется столкнуться с окном следующего вида.
Для обхода блокировки необходимо воспользоваться сервисами VPN. Они подменяют реальный адрес пользователя в сети. Существует множество сервисов, которые предлагают свои услуги платно или бесплатно. Поскольку объем передаваемых данных невелик, он укладывается в небольшой лимит. Это позволяет пользоваться бесплатными сервисами VPN без ущерба для качества взаимодействия с чат-ботом.
Отдельный момент – это необходимость регистрации. Российского номера нет в списке доступных, что требует использовать иностранный контакт. Здесь поможет сайт «Tiger SMS». Ресурс позволяет купить виртуальный номер для регистрации в ChatGPT по доступной цене. В первый раз потребуется потратить не более нескольких минут, потом можно обойтись парой кликов.
Chat GPT в России бесплатно или купить подписку – что выбрать
С начала 2022 года для пользователей доступна опция Plus. Подписка стоит 20 долларов в месяц и предоставляет ряд преимуществ:
сокращение времени отклика;
при взаимодействии с нейросеть в пиковые часы нагрузки не накладывается дополнительных ограничений и не происходит отключения;
доступ к новым функциям предоставляется в приоритетном порядке.
Таким образом, использовать Chat GPT в России бесплатно можно практически на тех же условиях, что и у владельцев подписки. Ее оформление актуально в том случае, если Вы планируете применять нейросеть для работы или просто хотите поддержать команду OpenAI.
Chat GPT в России – как купить виртуальный номер
Проведем подробный разбор, чтобы по данной теме не возникло вопросов. Чтобы купить виртуальный номер, нам необходимо зарегистрировать аккаунт в «Tiger SMS» и воспользоваться магазином. Это выполняется в несколько простых этапов.
Создаем профиль. Вводим адрес электронной почты или проходим регистрацию в один клик посредством импорта данных.
Приступаем к пополнению счета. Необходимо перейти в специальный раздел, где будет предложено несколько платежных систем на выбор. Здесь же предусмотрено описание о минимальной сумме и размере комиссии.
Приступаем к покупке. Сначала, нужно в левой графе выбрать сервис OpenAI. В правом поле появится список стран, указываем подходящую, активируется кнопка «Купить». Поскольку доступно большое количество сервисов и стран, нет необходимости искать подходящий вариант в списке, можно воспользоваться поисковой строкой.
Переходим на страницу, где указывается количество приобретаемых номеров и списываются средства.
Все купленные номера доступны в разделе «История номеров». Для удобства пользователя, список можно сортировать по различным критериям.
С их помощью можно в дальнейшем подключить ChatGPT из России. Купленные виртуальные номера можно использовать в любое время, поскольку они сохраняются за владельцем аккаунта.
Как зарегистрироваться из России в Chat GPT
Переходим непосредственно к тому, как создать учетную запись и пользоваться всеми возможностями нейросети. Пошаговая инструкция выглядит следующим образом.
Чтобы не попасть на окно блокировки, активируем ВПН. Выбираем вариант с созданием новой учетной записи.
Система предложит ввести адрес электронной почты и пройти проверку на робота.
Заполняем дополнительные сведения. Это является частью того, как запустить ChatGPT в России.
Начинается этап, где нужно ввести виртуальный номер, купленный ранее. Не забудьте установить правильную страну. Нажимаем на кнопку «Отправить код».
Теперь, возвращаемся на сайт «Tiger SMS». Сообщения приходят моментально или в течение короткого периода времени. Переходим на соответствующую страницу, где копируем код доступа.
Вводим код на сайте OpenAI.
Мы рассмотрели, как получить доступ к ChatGPT в России. Созданный подобным образом аккаунт не имеет никаких ограничений.
Chat GPT: аналоги в России
Хотите погрузиться в мир нейросетей? Chat GPT от OpenAI в России – это один из наиболее продвинутых, но далеко не единственный вариант. Необходимость использования VPN и иностранного номера могут усложнить взаимодействие с ботом. Стоит перечислить ряд аналогов:
Writesonic. Помимо опции общения, генерирует картинки по текстовому описанию.
Browse AI. Подходит для тех, кто хочет получить подробную информацию об определенных товарах из интернет-магазинов. Основной функцией является сбор сведений и выгрузка их в виде excel таблицы.
Browse AI. Популярный бот, способный помочь в написании статей, различных документов и текстов любой направленности.
Browse AI. Нейросеть для общения, которая способна сгенерировать ответ конкретной личности, на основании анализа постов в социальных сетях.
Replika. Интересная система для повседневного общения в выбранном пользователем формате.
Важным преимуществом того, чтобы подключиться к ChatGPT из России, является универсальность нейросети. Это не просто бот, а полноценный помощник, который использует мощности и алгоритмы, превосходящие описанные ранее варианты.