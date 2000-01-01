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Как ИИ захватывает мир кино?

Содержание

Как применяется?

Проблема

Решение

Как ИИ захватывает мир кино?

Как быстро ИИ завладеет всеми процессами кинопроизводства? Такой вопрос обсуждали на днях на Международном культурном форуме в СПб. Актеры обеспокоены своим будущим, тем не менее остановить внедрение ИИ в индустрию вряд ли возможно, так как это мощный инструмент, который уже доказал свою ценность на практике.

 

Как применяется?

Кинематографисты используют компьютерные технологии с начала 2000-х гг для создания спецэффектов, оптимизации некоторых процессов. Сегодня нейросеть настоящий союзник: ее применяют в съемках экшн-сцен, где безопасность актеров находится под угрозой, она может анализировать предпочтения публики, рассчитывать успех проекта и многое другое.

Онлайн-кинотеатры также активно используют ИИ, чтобы обеспечить непрерывное вовлечение пользователя в контент платформы. Например, предлагают персонализированную подборку или запускают следующий фильм на фоне титров.

 

Проблема

Сейчас по миру прокатывается волна забастовок среди актеров и сценаристов. Основные причины следующие:

  они наблюдают резкое снижение гонораров из-за активного внедрения ИИ в киноиндустрию;

  они против замены себя технологиями ИИ: это лишает их не только любимого дела, но и чести.

Сегодня продюсеры могут создавать контент с лицами актеров без участия самих актеров, на основе сотен видеозаписей. Программы обучаются на загруженных в них видео, и создают новые, такие, где аватар, выглядящий идентично актеру, делает то, чего не было в сцене, говорит на разных языках и может многократно изменять снятые сцены.

 

Из-за недовольства представителей киноиндустрии съемочные процессы многих мировых студий поставлены на паузу, а долгожданные премьеры (например, третья часть «Аватара») перенесены или отложены на неопределенный срок.

 

Решение

По мнению специалистов, решением проблемы могут стать разработанные соглашения, которые обеспечат справедливую оплату и условия труда для всех работников, включая тех, чья работа может быть затронута применением ИИ.

 

Пока представители мира кино пытаются договориться, мы с вами можем регистрироваться с помощью «Tiger sms»  на популярных сервисах и наслаждаться любимыми фильмами в ожидании новых.
Алексей Волков
Автор: Алексей Волков

Известный в сети как LexVolkov, опытный ИТ-журналист из Новосибирска, предоставляющий экспертные аналитические статьи о разработке программного обеспечения и сетевой безопасности. Его публикации помогают объединить сложные ИТ-концепции с практическими примерами, что делает его авторитетным голосом на российской технологической сцене.