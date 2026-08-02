用虚拟号码开通谷歌各项服务

一个谷歌账号就能登录 Gmail、云端硬盘、日历，以及大多数安卓手机所依赖的各项功能，还包括面向企业的整套办公套件。无论是注册新账号还是保护现有账号，通常都要绑定并验证一个手机号，而很多人并不想把私人号码用在上面。用一个谷歌虚拟号码，你就能收到所需的短信验证码，Tiger SMS 可以帮你接收，而不必暴露自己的号码。

注册前先了解这些

一个谷歌账号能用哪些服务？

一个账号即可登录 Gmail、Google 云端硬盘、Google 日历、Google 相册，以及支撑大多数安卓手机的 Play 服务。同一个账号还能开通谷歌的付费企业套件 Google Workspace。

谷歌为什么要手机号？

手机验证能帮谷歌确认新账号，并在登录时保护账号安全。绑定并验证号码后，许多新账号还能解锁完整的免费存储空间。

能用虚拟号码注册谷歌账号吗？

多数情况下可以用虚拟号码收到验证码并完成注册，不过能否成功取决于所在国家和当时的具体情况。

个人和企业分别适合哪些服务？

个人主要用 Gmail、云端硬盘、日历、相册和安卓相关功能，企业则用 Google Workspace 来管理企业邮箱、共享存储和后台权限。

为什么用 Tiger SMS 来验证谷歌？

Tiger SMS 让你不用私人号码就能收到谷歌短信验证码，而且只有真正收到验证码才扣费。

面向个人用户的谷歌服务

个人谷歌账号是免费的，一个登录就能用上多款工具。

Gmail 负责收发邮件，配有垃圾邮件过滤和快速搜索，并与其他谷歌产品共用存储空间。

Google 云端硬盘 用来在线保存文件、文档和备份。每个免费账号在 Gmail、云端硬盘和 Google 相册之间共享最多 15 GB 存储空间。从 2026 年 5 月中旬起，部分新账号一开始只有 5 GB，绑定并验证手机号后才恢复到完整的 15 GB。

Google 日历 用来安排日程、提醒和邀请，并在登录同一账号的各设备间同步。

Google 相册 备份照片和视频，同样占用这块共享空间。

安卓手机功能 大多依赖谷歌账号，才能使用 Play 商店、应用更新、设备备份和"查找我的设备"。没有登录账号，手机的许多内置功能都用不了。

Workspace 个人版 适合想要自定义邮箱地址和更多功能的独立专业人士。它是付费的单人套餐，与免费的个人账号相互独立。

面向企业和团队的谷歌服务

Google Workspace 为企业提供使用自有域名的企业邮箱、共享云端硬盘，以及通过管理控制台进行的集中管理。

• Business Starter 每位用户 30 GB 共享存储，Business Standard 为 2 TB，Business Plus 和 Enterprise 为 5 TB。

• Business Starter、Standard 和 Plus 最多支持 300 位用户，Enterprise 则取消了这一上限，价格需与谷歌销售团队洽谈。

• 目前所有付费 Workspace 套餐都已内置 Gemini AI 功能。资费会不定期调整，做预算前请以谷歌官方定价页面为准。

每个员工账号仍需各自验证。需要跨地区注册或测试账号的公司，可以用虚拟号码代替员工的私人 SIM 卡，Tiger SMS 还提供 API，方便更大批量地完成验证。

各公司需自行遵守所使用各项服务的规则。对于用户在第三方平台上的行为，Tiger SMS 概不负责；若账号成功注册后又被封禁、屏蔽、限制、审查或冻结，Tiger SMS 不予退款。

如何用 Tiger SMS 完成谷歌验证

用虚拟号码接收谷歌验证码，就不必交出自己的私人号码，主号也能少受各种注册和推广短信的打扰。由于谷歌账号是一个统一登录，验证一次就能同时打开 Gmail、云端硬盘、日历、相册和 Play，不用逐个产品分别验证。有些人还需要用某个服务可用国家的号码，Tiger SMS 允许你自行选择号码所属国家，但你仍需遵守各平台的规则。

用户需自行遵守所注册各平台的规则。对于用户在第三方服务上的行为，Tiger SMS 概不负责；若账号成功注册后又被封禁、屏蔽、限制、审查或冻结，Tiger SMS 不予退款。

具体操作如下：

1. 在官网或通过 Telegram 机器人注册或登录 Tiger SMS 账号。

2. 用任一可用的付款方式充值。

3. 选择 Google 作为服务；如果你要的版本没有列出，可以选"Any service"（任意服务），但请注意这种情况下不保证可用。

4. 选择虚拟号码所属的国家。若所选服务在该国不可用，Tiger SMS 会在付款前提醒你。

5. 领取号码，并在注册或验证谷歌账号时填入该号码。

6. 等待短信。Tiger SMS 收到验证码后才会扣费，只有验证码到达时才收费。

7. 复制验证码并填入谷歌页面完成验证。

Tiger SMS 只负责接收验证码，不能拨打电话、发送短信，也不提供长期号码。默认情况下，一个号码只对应一个服务的一条短信，如果你需要用同一个号码完成多次注册，请联系客服。该号码仅用于这次验证，之后无法用来找回账号，所以请在谷歌里设置好自己的账号恢复方式。如果号码无法按约定完成注册，可以退款；但账号成功注册后被限制的情况不在退款范围内。

开始使用谷歌和 Tiger SMS

一个谷歌账号就能用上邮箱、存储、日程、相册，以及大多数安卓手机的核心功能，而虚拟号码让手机验证这一步更轻松，也不必暴露私人 SIM 卡。个人用户可以注册 Tiger SMS 账号、充值、选择 Google 和所在国家，几分钟内就能收到验证码。需要批量验证账号的团队，可以注册账号并联系客服，进一步商谈针对各自服务和国家的批量价格及 API 接入。