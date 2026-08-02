Servicios de Google que puedes usar con un número virtual

Una sola cuenta de Google abre Gmail, Drive, Calendar y las funciones que hacen andar a la mayoría de los teléfonos Android, además de todo un conjunto de herramientas para empresas. Crear esa cuenta o protegerla suele exigir confirmar un número de teléfono, y no todo el mundo quiere ligarlo a su SIM personal. Un número virtual para Google te permite recibir el código SMS que necesitas, y Tiger SMS puede entregártelo sin exponer tu propio número.

Lo que conviene saber antes de registrarte

¿A qué da acceso una cuenta de Google?

Una misma cuenta te permite entrar a Gmail, Google Drive, Google Calendar, Google Fotos y los servicios de Play que mueven a la mayoría de los teléfonos Android. Ese mismo inicio de sesión también abre el paquete de pago para empresas, Google Workspace.

¿Por qué Google pide un número de teléfono?

La verificación por teléfono ayuda a Google a confirmar las cuentas nuevas y a protegerlas al iniciar sesión. Un número verificado también desbloquea todo el almacenamiento gratuito en muchas cuentas nuevas.

¿Se puede registrar una cuenta de Google con un número virtual?

En la mayoría de los casos puedes recibir el código en un número virtual y terminar el registro, aunque la disponibilidad depende del país y de las condiciones del momento.

¿Qué servicios convienen a particulares y cuáles a empresas?

Los particulares se apoyan en Gmail, Drive, Calendar, Fotos y las funciones de Android, mientras que las empresas usan Google Workspace para el correo corporativo, el almacenamiento compartido y los controles de administración.

¿Por qué usar Tiger SMS para Google?

Tiger SMS te permite recibir el código SMS de Google sin usar tu número personal, y solo pagas cuando el código llega.

Servicios de Google para cuentas personales

Una cuenta personal de Google es gratuita y reúne varias herramientas bajo un mismo inicio de sesión.

Gmail se encarga del correo, con filtro de spam y búsqueda rápida, y comparte el almacenamiento con los demás servicios de Google.

Google Drive guarda archivos, documentos y copias de seguridad en línea. Cada cuenta gratuita incluye hasta 15 GB de almacenamiento compartido entre Gmail, Drive y Google Fotos. Desde mediados de mayo de 2026, algunas cuentas nuevas empiezan con apenas 5 GB hasta que se agrega y verifica un número de teléfono, lo que devuelve los 15 GB completos.

Google Calendar organiza eventos, recordatorios e invitaciones, y se sincroniza en todos los dispositivos con la misma cuenta.

Google Fotos respalda imágenes y videos, y consume ese mismo espacio compartido.

Las funciones del teléfono Android dependen en gran medida de una cuenta de Google para llegar a Play Store, las actualizaciones de apps, las copias de seguridad y "Encontrar mi dispositivo". Sin una cuenta activa, buena parte de lo que trae el teléfono queda fuera de alcance.

Workspace Individual está pensado para profesionales independientes que quieren una dirección de correo propia y funciones adicionales. Es un plan de pago para un solo usuario, aparte de la cuenta personal gratuita.

Servicios de Google para empresas y equipos

Google Workspace ofrece a las organizaciones correo corporativo con dominio propio, unidades compartidas y administración central desde la consola de administrador.

• Business Starter incluye 30 GB de almacenamiento agrupado por usuario, Business Standard llega a 2 TB, y Business Plus y Enterprise a 5 TB.

• Business Starter, Standard y Plus admiten hasta 300 usuarios, mientras que Enterprise elimina ese tope y su precio se acuerda con el equipo de ventas de Google.

• Hoy todos los planes de pago de Workspace incluyen las funciones de Gemini AI. Las tarifas cambian cada cierto tiempo, así que consulta la página oficial de precios de Google antes de armar tu presupuesto.

Cada cuenta de empleado sigue necesitando su propia verificación. Las empresas que registran o prueban cuentas en distintas regiones pueden usar números virtuales en lugar de las SIM personales del personal, y Tiger SMS ofrece una API para verificar en mayor volumen.

Las empresas son responsables de cumplir las reglas de cada servicio que utilizan. Tiger SMS no se hace responsable de lo que los usuarios hagan en plataformas de terceros y no reembolsa si una cuenta registrada con éxito se bloquea, suspende, limita, revisa o restringe más adelante.

Cómo verificar Google con Tiger SMS

Un número virtual te deja recibir el código de confirmación de Google sin entregar tu SIM personal, de modo que tu línea principal se mantiene libre de registros extra y mensajes promocionales. Como la cuenta de Google es un único inicio de sesión, una sola verificación abre a la vez Gmail, Drive, Calendar, Fotos y Play, sin verificar cada producto por separado. Hay quienes además necesitan un número de un país donde el servicio esté disponible; Tiger SMS te permite elegir ese país, aunque sigues siendo responsable de cumplir las reglas de cada plataforma.

Cada usuario es responsable de cumplir las reglas de las plataformas donde se registra. Tiger SMS no se hace responsable de lo que los usuarios hagan en servicios de terceros y no reembolsa si una cuenta registrada con éxito se bloquea, suspende, limita, revisa o restringe más adelante.

Así es el proceso de principio a fin:

1. Crea una cuenta de Tiger SMS o inicia sesión en el sitio web o mediante el bot de Telegram.

2. Agrega saldo con cualquiera de los métodos de pago disponibles.

3. Elige Google como servicio, o la opción "Any service" si la variante que buscas no aparece, teniendo en cuenta que en ese caso no se garantiza la disponibilidad.

4. Selecciona el país del número virtual. Tiger SMS te avisa antes de pagar si el servicio elegido no está disponible en ese país.

5. Solicita el número e ingrésalo al crear o verificar la cuenta de Google.

6. Espera el SMS. Tiger SMS recibe el código y solo se cobra cuando llega.

7. Copia el código e ingrésalo en Google para terminar.

Tiger SMS solo recibe códigos de verificación. No hace llamadas, no envía mensajes ni entrega una línea de largo plazo. De forma predeterminada, un número cubre un solo SMS para un solo servicio, así que escribe a soporte si necesitas un mismo número para varios registros. Ese número sirve para esa verificación y no se puede usar después para recuperar la cuenta, por eso conviene dejar configuradas tus propias opciones de recuperación en Google. Si un número no permite completar el registro como se prometió, se reembolsa; eso no cubre una cuenta que quede restringida tras un registro exitoso.

Empezar con Google y Tiger SMS

Una cuenta de Google alcanza el correo, el almacenamiento, la agenda, las fotos y el núcleo de la mayoría de los teléfonos Android, y un número virtual facilita el paso del teléfono sin exponer tu SIM personal. Para uso personal, crea una cuenta de Tiger SMS, agrega saldo, elige Google y tu país, y recibe el código en pocos minutos. Los equipos que verifican cuentas a gran escala pueden crear una cuenta y escribir a soporte para hablar de precios por volumen y acceso a la API según sus servicios y países.