Можно ли построить “отношения” с ИИ? Несколько лет назад бот Replica обрел невероятную популярность: в Google play приложение скачали более 10 миллионов раз, в App Store оно занимает одну из лидирующих позиций.

В фанатском сообществе на Reddit (площадка, сочетающая черты социальной сети и форума) около 65 тысяч пользователей делились перепиской со своими виртуальными “партнерами”, отмечали, что общение с ними похоже на настоящую эмоциональную близость с человеком.

Какой функционал?

Реплика может выполнять разные роли: друг, парень/девушка и наставник. При регистрации вы создаете облик реплики и даете имя. В бесплатной версии есть только «френдзона». Все остальное – по подписке. Минимальная цена – 6 долларов/мес. Можно заплатить 299 долларов за всю жизнь вашего “эмпатического партнера”. В статусе «друга» нейросеть все равно периодически флиртует с вами, но попытки продолжить общаться на эту тему скрываются за пейволлом.

Чтобы обучать Replica, нужно постоянно оценивать его/ee сообщения либо ставить реакции. Также можно покупать своему партнеру подарки, одежду, вступать в видеосвязь.

Недавно разработчики немного сузили функционал и сделали бот менее разговорчивым на любовные и сексуальные темы, потому что в какой-то момент Replica был обвинен в развратности. Отмечен факт: люди, у которых с репликами были романтические отношения, впадали в депрессию после изменений в системе.

В роли наставника чат-бот помогает формировать лучшие привычки, делится опытом, поддерживает в работе.

С помощью “Tiger sms” можно быстро и безопасно зарегистрироваться в приложении Replica и самому провести эксперимент: возможна ли дружба и романтика с ИИ.