Dolphin Anty и Tiger SMS: Как создавать множество аккаунтов на любых платформах?

Многие виды интернет-бизнеса, онлайн-маркетинга, управления репутацией, требуют управления большим числом аккаунтов. Это называется мультиаккаунтинг. А ведение десятков, сотен и более учётных записей называют фермами аккаунтов.

Что такое мультиаккаунтинг и для чего он нужен?

Это создание большого числа аккаунтов на площадке, которыми управляет один пользователь. Любая онлайн-платформа позволяет держать ограниченное число учётных записей.

Выйти за пределы этих ограничений не так просто, как кажется. На многих сайтах действуют антифрод-системы (противодействие накруткам). Они сканируют браузерные отпечатки и по ним опознают пользователей, которые пытаются зарегистрировать новые аккаунты сверх лимита. Антифрод-системы также блокируют регистрацию пользователям, которые раньше уже получали бан на платформе за нарушение каких-либо правил.

Браузерный отпечаток (фингерпринтинг) — это уникальная информация о браузере и устройстве пользователя. Сюда входят данные о настройках браузера, операционной системе, установленных шрифтах, разрешении экрана и других характеристиках. Совокупность этих характеристик образует уникальное сочетание, по которому можно идентифицировать пользователя даже без использования cookies.

При этом во многих сферах интернет-активности мультиаккаунтинг необходим по следующим причинам:

Раскрутки профилей . Ярчайший пример — ролики в YouTube продвигают, накручивая лайки и комментарии с сотен и тысяч аккаунтов. На одного пользователя такое число учётных записей зарегистрировать можно, но тогда система будет видеть накрутку. Поэтому нужно, чтобы платформа “считала”, что аккаунты принадлежат разным пользователям. Подобным образом работает продвижение в Twitter*, Tik Tok, Google Play и других похожих ресурсах;

Накрутка репутации . Это в первую очередь публикация положительных отзывов и одобрительных комментариев. Сайты-отзовики очень жёстко следят за накрутками. И если пользователь заводит больше одного аккаунта, а затем начинает активно публиковать отзывы, его тут же блокируют;

Масштабирование рекламы . Рекламные площадки обычно ограничивают количество аккаунтов на одного пользователя. Но с одной учётной записи большие объёмы рекламы не запустить;

Масштабирование в SMM . Иногда СММ-щику приходится вести большое число профилей, страниц — больше, чем социальная сеть разрешает одному пользователю;

Мониторинг рекламы . Те, кто работает с рекламными кампаниями в интернете, заводят много аккаунтов не только, чтобы запускать продвижение, но и чтобы мониторить рекламу конкурентов. Например, заполняя профиль в Facebook* разными интересами, имитируя разные устройства, можно отслеживать разные рекламные объявления;

Долгое использование бесплатных версий сервисов . Некоторые сервисы дают новым пользователям скидки или бесплатные версии на ограниченное время. Чтобы пользоваться ими более продолжительное время, приходится создавать больше учётных записей;

Обход ограничений в ставках. Некоторые букмекеры ограничивают размер первой ставки, а также количество ставок на одного игрока за единицу времени. Чтобы обойти эти ограничения, приходится заводить несколько аккаунтов игрока.

Отметим, что некоторые пользователи заводят много учётных записей для серой деятельности — рассылки спама, мошеннических сообщений, создания страниц-клонов, продажи запрещённых веществ, травли в сети и т.п. Такая деятельность либо на грани закона, либо вообще незаконна. Правила TIGER SMS и Dolphin Anty запрещают пользоваться своими услугами для незаконных действий.

Однако в большинстве случаев мультиаккаунтинг не сопряжён с аморальной и противозаконной деятельностью, поэтому рассказываем и показываем, как обходить ограничения на создание множества учётных записей.

Как одному пользователю создавать много аккаунтов на одной платформе?

Для обхода ограничений и обмана антифрод-систем, нужно подменять браузерный отпечаток. Лучшее средство для этого — антидетект-браузер. С его помощью создают браузерные профили (БП). Каждый из них — это изолированное пространство, имитирующее отдельного пользователя с уникальным цифровым отпечатком.

Список браузерных профилей в Dolphin Anty и их открытие.

При создании браузерного профиля можно имитировать многие устройства, операционные системы,а также добавлять в них прокси, чтобы подменять своё местоположение.

Создание профиля в Dolphin Anty, добавление прокси и выбор операционной системы, которую профиль будет имитировать.

Чтобы удачно имитировать отпечаток, он должен выглядеть естественно и последовательно в глазах антифрод систем. Откроем профиль None на польских прокси и зайдём через него на сайт Pixelscan.

В Pixelscan работа антифрод-систем показана на экране. И любые нестыковки в браузерном отпечатке там выходят на экран. Однако тут видно, что никаких нестыковок Pixelscan не обнаружил, а значит, их не обнаружит и Facebook*, Google, Tik Tok и другие платформы.

Таким образом, с помощью Dolphin Anty можно создавать браузерные профили и в каждом из них регистрировать новый аккаунт на одном и том же сайте. Сколько БП — столько и учётных записей на этой платформе. И сайт не знает, что всеми этими аккаунтами пользуется один человек.

Зачем тут нужен провайдер виртуальных номеров?

Некоторые онлайн-сервисы не позволяют зарегистрировать аккаунт без номера телефона — Google, Facebook*, Amazon, Tik Tok, Paypal, VK, Walmart и т.д. Здесь на помощь приходят провайдеры временных виртуальных номеров. Это сервисы, где можно взять в аренду номер, чтобы принять на него смс с кодом для регистраций или подтверждения действий в интернете. Один из таких сервисов — TIGER SMS.

TIGER SMS это:

Широкий выбор номеров. Доступно более 100 000 виртуальных номеров из 260+ стран;

Низкая стоимость и оплата за фактическое получение СМС. Цены начинаются от 5 рублей;

Анонимность. Для использования сервиса не требуется предоставлять личные данные;

Разнообразие методов оплаты. Сервис принимает различные способы оплаты, включая банковские карты, электронные кошельки и криптовалюты;

API для автоматизации. Для разработчиков и бизнес-пользователей доступна возможность интеграции через API, что позволяет автоматизировать процесс получения SMS-сообщений.

Довольно теории. Опробуем сервис на практике.

Как массово создавать аккаунты с помощью TIGER SMS и Dolphin Anty?

Для примера попробуем зарегистрировать аккаунт в Paypal на бесплатный номер TIGER SMS. Бесплатные номера доступны в соответствующем разделе сайта.

Параллельно откроем профиль Google в Dolphin Anty и откроем в нем страницу регистрации в Paypal. Теперь в TIGER SMS выберем номер +46731298593.



Снова переходим в Paypal и вводим этот номер для регистрации.









Вставляем номер в поле регистрации и жмём “Зарегистрироваться”. Система отправляет смс с кодом подтверждения на указанный номер.

Вбиваем этот код и всё готово!

Остаётся ввести пароль, добавить адрес (можно выбрать любую произвольную улицу и номер дома) и аккаунт готов к работе.

Таким образом можно регистрировать сколько угодно аккаунтов что в Paypal, что в любом другом сервисе. Всё ограничивается только числом профилей в Dolphin Anty и приобретённых номеров.

Важно! Для мультиаккаунтинга нужно брать платные номера, ведь к бесплатным имеет доступ любой человек. А значит, он может принять смс с кодом подтверждения и получить доступ к вашей учётной записи.

Итого

Антидетект браузер Dolphin Anty и TIGER SMS позволяют создавать неограниченное количество аккаунтов для выполнения самых разных задач в интернете. Самое главное, что такие учётные записи вызывают доверие и выглядят, как будто их создали реальные и разные пользователи. Чтобы проверить работу антидетекта Dolphin Anty, воспользуйтесь бесплатной версией на 10 профилей.

*Социальная сеть Twitter признана в Российской Федерации экстремистской организацией и запрещена.

*Meta является материнской организацией Facebook и признана экстремистской организацией, запрещенная в Российской Федерации.