Заблокировали аккаунт в Телеграмме: что делать?

Блокировка аккаунта в Телеграмме может стать неприятным сюрпризом, но решение существует, особенно если воспользоваться сервисом Tiger-SMS.

Почему Могут Блокировать Аккаунты в Телеграмме?

Правило нарушения: Блокировка может выполняться из-за нарушения пользователем правил использования платформы.

Спам или Мошенничество: Аккаунты, занимающие рассылку спама или участвующие в мошеннических действиях, могут быть заблокированы.

Безопасность: Возможно, аккаунт был замечен в подозрительной активности, что также может привести к блокировке.

Если ваш аккаунт заблокировали по ошибке, то необходимо обратиться в службу поддержки, но если вы действительно были замечены в нарушениях, то вам может помочь создание нового аккаунта, с использованием виртуального номера.

Шаги по созданию нового аккаунта с использованием Tiger-SMS:

Регистрация на Tiger-SMS:

Создать аккаунт на сайте Tiger-SMS .

Пополнение Баланса:

Пополните баланс в сервисе Tiger-SMS для использования виртуальных номеров.

Выбор виртуального номера:

Выберите виртуальный номер, предоставляемый Tiger-SMS, для вашей страны.

Создание Аккаунта в Телеграмме:

Посетите страницу регистрации аккаунта в Телеграмме.

Использование виртуального номера:

При запросе номера для подтверждения регистрации введите виртуальный номер от Tiger-SMS.

Получение SMS-кода:

Tiger-SMS отправляет SMS-код подтверждения на виртуальный номер.

Ввод кода: