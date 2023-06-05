Бот для приема смс от «Tiger SMS» – простой способ купить виртуальный номер

Вам нужен виртуальный номер для авторизации в социальной сети, сервисе или торговой площадке. «Tiger SMS» предлагает выгодное сочетание низких цен, большого выбора, а также моментального получения сообщений. Далеко не все хотят регистрироваться на сайте и заполнять профиль. Мы рады предложить более быстрый и удобный вариант – собственный СМС бот в Телеграм. Все процедуры регистрации происходят автоматически, счет пополняется в пару кликов.

Бот для получения смс включает те же виртуальные номера, которые доступны на сайте, но не требует регистрации. Мы не ограничиваем своих пользователей в Telegram. Интерфейс сделан максимально простым и удобным для управления.

Как пользоваться Телеграм ботом для смс-активаций

Мы постарались сделать управление и интерфейс максимально понятными для пользователей. Разберем пошаговую инструкцию:

В верхнем меню сайта выбираем пункт «Telegram Bot» либо сразу вбиваем в поисковой строке мессенджера – @TigerSmsComBot. Нас переносит на новую страницу, где предлагают открыть чат в приложении. Появляется начальная страница. Пользователю необходимо нажать «Запустить», чтобы открыть бот СМС на телефон или другое устройство. Подтверждаем условия пользовательского соглашения. Чтобы осуществить прием СМС в Телеграм, необходимо иметь собственный аккаунт на сервисе. Предложено два варианта – создать новый «Create account» или продолжить с уже существующим «Existing user». Если выбираем создание аккаунта, но система автоматически его зарегистрирует, на основании данных Telegram. Перед нами появится меню с вариантами действий и информация о новом профиле. Выбираем способ пополнения счета, поскольку именно с него будут списываться средства при покупке виртуального номера. Указываем платежную систему, после чего задаем сумму. Деньги переводятся на личный баланс пользователя моментально. После пополнения баланса, появляется возможность в полной мере использовать функционал бота. Выбираем пункт «Show Services List» (Показать список сервисов). Перед нами появляется список сервисов. Следует сказать о том, что представлены наиболее популярные у пользователей. Если интересующего Вас варианта нет в перечне, выбираем пункт «Find Service». Доступно несколько сотен вариантов, а список постоянно пополняется. Для примера, мы приобретем виртуальный номер для социальной сети Вконтакте. Указываем ее в перечне, а в строке ниже выбираем количество номеров. Появляется следующее окно, где нужно указать страну виртуального номера. Нажимаем «Show Countries List» для перехода. Как и в прошлом случае, появляется список из наиболее популярных у пользователей стран. Если интересующего варианта нет, выбираем пункт «Find Country». После совершения покупки, бот предоставляет виртуальный номер для СМС. Его необходимо использовать при регистрации в выбранном сервисе. Как только СМС будет отправлено, бот сообщит об его получении и выдаст код.

Если рассматриваются Телеграм боты для СМС, данный проект оптимально подходит для покупки небольшого количества виртуальных номеров без лишних регистраций и траты времени. Более обширный функционал и возможность приобретать оптовые партии имеются на официальном сайте «Tiger SMS».