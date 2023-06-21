WhatsApp - это мессенджер, который позволяет пользователям отправлять текстовые сообщения, фотографии, видео, аудиозаписи и документы. Он был разработан в 2009 году и впоследствии приобретен Facebook в 2014. Приложение доступно на различных мобильных операционных системах (iOS, Android, Windows Phone), а также ПК.

WhatsApp широко распространен по всему миру благодаря своей простоте использования, шифрованию конечного устройства и удобству интерфейса. Число активных пользователей превышает один миллиард человек.





Мессенджер имеет опцию блокировки контакта. Это позволяет не получать сообщения от выбранного пользователя. Столкнулись проблемой, когда произошла блокировка номера в Ватсапе? Как показывает практика, лучше всего зарегистрировать новый аккаунт. Для этого требуется использовать мобильный номер, который служит идентификатором пользователя. Не желаете применять собственный контакт? Сервис «Tiger SMS» предлагает купить виртуальный номер для регистрации в WhatsApp. Он не привязан к Сим-карте, а получение СМС происходит через интернет.

Как осуществить блокировку в Ватсап

Разработчик позаботился о том, чтобы подобным функционалом владел каждый пользователя. Необходимо выполнить следующие действия:

Открываем чат с интересующим контактом. Нажимаем на его имя, пока не всплывет меню с опциями. Выбираем пункт «Заблокировать» и вносим контакт в черный список.





Среди дополнительных опций имеется вариант пожаловаться администрации. Его следует выбирать в тех случаях, когда нарушены правила пользования сервисом.

Часто можно услышать вопрос о том, видит ли блокировку в Ватсапе пользователь в черном списке. Нет – никаких уведомлений об этом он не получает. При отправке сообщения, оно не дойдет (будет отображаться всегда только одна галочка), а в случае звонка ответа не последует. Прямых способов узнать, находитесь ли Вы в черном списке нет. Рекомендуется позвонить или написать с другого номера. Если человек ответит, значит Вы у него заблокированы.

Блокировка номера WhatsApp

Не только пользователи могут внести аккаунт в черный список. Блокировка Ватсап в 2023 году активно выдается и самой системой. Как правило, это происходит в результате нарушения правил. Например, с учетной записи рассылался спам или запрещенный контент.





Единственный способ, как снять блокировку в Ватсапе – это связаться с администрацией ресурса и объяснить ситуацию. Если рассматривать статистику, крайне мало случаев снятия бана с пользователей. Наиболее простой способ заключается в создании новой учетной записи.

Как обойти блокировку WhatsApp

Не можете пользоваться аккаунтом или написать конкретному человеку? Наиболее эффективный способ обойти возникшие ограничения – зарегистрировать новый профиль. Как уже отмечалось ранее, основная проблема заключается в необходимости использовать номер телефона. Рассмотрим процесс создания профиля с помощью сервиса “Tiger SMS”.

Регистрируемся на сайте по продаже виртуальных номеров. Это необходимо, чтобы пользоваться сервисом и получать СМС сообщения. Выбираем способ пополнения счета. Указываем сумму, которая поступит на баланс моментально или в течение нескольких минут. Доступны различные платежные системы. Приступаем к покупке. В левом поле указываем сервис (WhatsApp), в правом страну. Для удобства пользователей указаны цены для каждого государства. Рекомендуется воспользоваться строкой поиска для экономии времени. Когда все пункты выбраны, активируется кнопка покупки. Переходим к окну оплаты, когда средства списываются со счета. Начинается второй этап того, как обойти блокировку Ватсап если тебя заблокировали. Создаем профиль в мессенджере по стандартной схеме. Когда система требует ввести мобильный, указываем купленный виртуальный номер. После отправки СМС, принять его можно в личном кабинете сайта “Tiger SMS”. Вставляем код на сайте WhatsApp и завершаем регистрацию.

В нашем распоряжении новая учетная запись мессенджера, которая имеет полный функционал. Это возможность снова использовать Ватсап без блокировки.