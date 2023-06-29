Бесплатная доставка на Авито – как пользоваться постоянно

Авито – это крупнейшая торговая площадка в России, где ежедневно совершаются сотни тысяч сделок. Здесь осуществляется продажа товаров и услуг в различных категориях. Любой пользователь может опубликовать объявление или договориться с другим человеком на сайте через встроенный мессенджер.

Площадка прикладывает немалые усилия для продвижения в интернете. Активная конкуренция вынуждает улучшать сервис и придумывать новые способы привлечения клиентов. Одним из них является бесплатная доставка Авито. Это отличная возможность совершить сделку с человеком в любой точке России. Ни покупатель, ни продавец не должны доплачивать. Подобная акция имеет ряд ограничений – она предоставляется для новых аккаунтов.





Необходимо завести учетную запись и получить бонус? В таком случае, потребуется ввести мобильный номер. Первоначально можно использовать свой контакт, но что делать потом? Оформлять Сим-карты в салоне сотовой связи невыгодно, а также отнимает много времени. Существует более простое и удобное решение – купить виртуальный номер для Авито по цене от нескольких рублей. Сервис «Tiger SMS» предлагает подобную услугу для всех желающих.

Как действует бесплатная доставка Авито в 2023 году

Подобная опция стала возможной после запуска сервиса «Avito Доставка». Принцип работы максимально прост:

Покупателю необходимо перевести деньги за товар и доставку. Опция предусматривает резервирование суммы. Она будет списана с карты покупателя после завершения процесса. Продавец осуществляет отправку через один из специальных пунктов, адреса которых доступны на сайте. Покупатель получает товар через установленный срок в выбранном пункте приема. Имеется возможность осмотреть товар и отказаться от получения, если выявлены несоответствия описанию или иные проблемы. После согласия, деньги списываются с карты и переводятся продавцу.





Система позволяет избежать географического ограничения, когда подавляющая часть сделок осуществлялась в черте одного населенного пункта. Отдельно следует сказать о том, действует ли бесплатная Авито доставка. Стандартные условия предусматривают, что пользователь получает первые три пересылки по цене 49 рублей. Это минимальная сумма, что весьма выгодно.

Чтобы купить на Авито с бесплатной доставкой, можно воспользоваться промокодами. Они доступны на многочисленных специализированных сайтах. Практически всегда условия распространяются только на первый заказ. Без промокодов, стоимость составляет несколько сотен рублей, в зависимости от массы посылки и расстояния.

Бесплатная доставка через Авито на постоянной основе реализуется по простой схеме – необходимо постоянно регистрировать новые аккаунты на виртуальный номер. После этого, используется промокод для получения бонусов или применяются стандартные условия от сервиса. Подробнее рассмотрим инструкцию по получению подобных преимуществ.

Как сделать бесплатную доставку на Авито – покупка виртуального номера

Данный этап мы рассмотрим на примере сервиса «Tiger SMS»:

Необходимо зарегистрировать учетную запись на сайте. Профиль пользователя позволяет воспользоваться всеми опциями – от покупки до хранения виртуальных номеров и приема СМС сообщений. Пополняем счет удобным способом. Средства за покупки списываются с личного баланса. Необходимо указать платежную систему и сумму перевода. Покупаем виртуальный номер. В левом поле требуется найти интересующий сервис – это Avito. После этого появляется возможность указать страну, напротив которых прописана стоимость номера. Чтобы не искать нужное название в длинном списке, воспользуйтесь специальным полем. Когда сервис и страна выбраны, активируется кнопка «Купить». Нас переносит в раздел, где нужно подтвердить покупку.

Приобретения можно найти в разделе «Активные номера» или «История номеров». Бесплатная доставка от Авито по России действует при создании нового профиля на торговой площадке. Перейдем к рассмотрению данного момента.

Как получить бесплатную Авито доставку

Теперь, нам нужно создать новую учетную запись с помощью виртуального номера.

Открываем окно регистрации. Требуется вписать виртуальный номер, который купили ранее. Отправляемся в личный кабинет «Tiger SMS». Здесь нужно получить СМС, для чего имеется кнопка с соответствующим названием. Возвращаемся на Авито. Здесь вводится код верификации, учетная запись считается созданной.

Теперь, есть два основных варианта действий. По состоянию на 2023 год, первые доставки бесплатно Авито не являются таковыми. Требуется оплатить 49 рублей за три отправки. Это минимальная сумма, но имеется возможность еще больше ее сократить.

Переходим на любой сайт с промокодами и ищем вариант «Первая бесплатная доставка Авито». Активируем любой подходящий бонус в специальном окне при оформлении. Повторно использовать промокод на первую доставку не выйдет. Необходимо снова создать новый профиль, как это описано в инструкции. Подобная стратегия является выгодной для покупателя, поскольку для него возраст профиля и наличие отзывов не играют большой роли.