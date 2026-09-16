無料番号
Telegram 用の無料番号
以下は Telegram のコードが届いた国です。番号は公開されているため、ページを開いた全員がコードを見られます。
国々 7 最後のSMSは1時間前
これらの番号はみんなで共有しています。ページは誰にでも開かれているので、ここで受け取るコードを知らない誰かが読むこともあり、そのアカウントが本当に自分だけのものになることはありません。
Telegram のコードが届いた国 7
フランス 番号数: 400 稼働中: 0 スウェーデン 番号数: 350 稼働中: 0 カナダ 番号数: 50 稼働中: 0 イギリス 番号数: 8 稼働中: 3 チリ 番号数: 9 稼働中: 3 ブラジル 番号数: 11 稼働中: 11 ニュージーランド 番号数: 17 稼働中: 8
この一覧は、公開番号に実際に届いたメッセージから作成しています。毎晩再集計するため、国の顔ぶれは変わります。
他のサービス向けの無料番号
よくある質問
上の一覧から国を選び、そのページを開いて好きな番号を使ってください。登録は不要で、Telegram のコードは番号ページにそのまま表示されます。
Telegram のコードは次の国の番号に届きました：フランス, スウェーデン, カナダ, イギリス, チリ, ブラジル, ニュージーランド。この一覧は実際のメッセージから集計し、毎晩更新します。
安全ではありません。番号は公開されており、Telegram のコードはページを開いた全員に見えます。後からそのアカウントを復旧することもできません。重要なアカウントには自分専用の有料番号をお使いください。
多くの場合、その番号はすでに Telegram の登録に使われており、サービス側で拒否されます。上の一覧から別の国の番号を試すか、有料番号をご利用ください。有料番号ならコードの受信が保証されます。
自分だけが見られる番号が必要ですか？
Tiger SMSの専用番号は数セントで、一度だけ使えて、あなただけのものです。無料番号は、ちょっと試したいときのためにここに残しています。