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ऑनलाइन SMS पाएँ — कोलम्बिया के सार्वजनिक नंबर

कोलम्बिया के सार्वजनिक temp number, जिन्हें कोई भी खोल सकता है। सिम कार्ड की ज़रूरत नहीं — OTP सीधे इसी पेज पर दिखता है।

नंबर: 6 सक्रिय: 6 आख़िरी SMS 38 मिनट पहले

इन नंबरों को बहुत सारे लोग साथ में इस्तेमाल करते हैं। यह पेज सबके लिए खुला है, इसलिए जो कोड आप यहाँ मँगाएँगे उसे कोई अजनबी भी पढ़ सकता है, और वह अकाउंट कभी सिर्फ़ आपका नहीं रहेगा।

अभी काम कर रहे नंबर 6

+573184413046 सक्रिय आख़िरी SMS 38 मिनट पहले SMS देखें +573176821398 SMS का इंतज़ार यहाँ अब तक कोई SMS नहीं आया SMS देखें +573167478464 SMS का इंतज़ार यहाँ अब तक कोई SMS नहीं आया SMS देखें +573152058261 SMS का इंतज़ार यहाँ अब तक कोई SMS नहीं आया SMS देखें +573175296163 SMS का इंतज़ार यहाँ अब तक कोई SMS नहीं आया SMS देखें +573174047262 SMS का इंतज़ार यहाँ अब तक कोई SMS नहीं आया SMS देखें

देश के अनुसार मुफ़्त नंबर

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

वह इसी पेज पर है। ऊपर की सूची से कोई नंबर लीजिए, ज़रूरी सेवा के रजिस्ट्रेशन फ़ॉर्म में डालिए और उस नंबर का पेज देखते रहिए: कोड वाला संदेश वहीं दिखेगा।

कुल 6 नंबर, इनमें से 6 अभी काम में हैं — या तो दिए जा रहे हैं या हाल ही में इन पर संदेश आया है। बाकी अपना संग्रह संभाले रखते हैं और फिर से चल सकते हैं।

आज़मा सकते हैं, कोड आते भी हैं। लेकिन सार्वजनिक नंबर से जुड़ा मैसेंजर अकाउंट आपका नहीं होता: यह पेज खोलने वाला कोई भी लॉगिन कोड पढ़कर अकाउंट ले सकता है। असली अकाउंट के लिए निजी नंबर लीजिए।

नंबर साझा है और सेवाएँ एक ही नंबर से बार-बार रजिस्ट्रेशन सीमित करती हैं। कोलम्बिया का दूसरा नंबर, किसी और देश का नंबर आज़माइए या बाद में आइए — पूल नियमित रूप से भरा जाता है।

ऐसा नंबर चाहिए जो सिर्फ़ आपको दिखे?

Tiger SMS का निजी नंबर कुछ सेंट का होता है, एक बार काम आता है और सिर्फ़ आपका होता है। मुफ़्त नंबर यहीं रहेंगे — जब बस आज़माकर देखना हो।

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