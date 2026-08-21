巴布亚新几内亚接码平台：购买巴布亚新几内亚虚拟号码在线接收短信
巴布亚新几内亚手机号接码 — 在线接收短信验证码
想用巴布亚新几内亚手机号接收验证码？这里可购买巴布亚新几内亚虚拟号码(+675)在线接码，低至$0.03，支持213个服务。
已选国家
个
顶级 20 个服务 巴布亚新几内亚
以下是最受欢迎的 20 个服务
价格更新于：Aug 21
$0.112
$0.33
$0.083
$0.63
$0.265
$1.089
$0.336
$1.089
$0.089
$0.089
$0.383
$0.242
$0.218
$0.03
$0.171
$0.03
$0.653
$0.406
$0.251
$0.924
所有服务和价格
在 巴布亚新几内亚 进行短信验证的价格从 $0.03 到 $2.536（平均 $0.6629，中位数 $0.418），涵盖 213 个服务。 193 个服务提供 Multi-SMS 号码。
价格分布
|项目
|最低价格
|库存
|多条短信
|$0.14
|3,000
|✓
|ChatGPT (OpenAI)
|$0.073
|1,000+
|Instagram (Threads)
|$0.1
|3,000
|✓
|$0.39
|8,670
|✓
|HQ Trivia
|$0.03
|90
|✓
|LoveLocal
|$0.03
|108
|✓
|Citymobil
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|198
|✓
|CommunityGaming
|$0.03
|216
|✓
|DewuPoison
|$0.03
|90
|✓
|Huya
|$0.03
|144
|✓
|iQIYI
|$0.03
|216
|✓
|Taikang
|$0.03
|90
|✓
|Ximalaya
|$0.03
|180
|✓
|Akudo
|$0.03
|126
|✓
|Coindcx
|$0.03
|126
|✓
|Algida
|$0.03
|162
|✓
|MobiKwik
|$0.03
|126
|✓
|CourseHero
|$0.03
|90
|✓
|CoinFantasy
|$0.04
|1,000+
|Sixer
|$0.04
|2,000+
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|$0.04
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|$0.044
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|2,000+
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|$0.079
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|$0.079
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|$0.083
|1,000+
|NMI
|$0.088
|1,000+
|Dream11
|$0.089
|306
|✓
|Delivery Club
|$0.089
|108
|✓
|99app
|$0.089
|162
|✓
|My11Circle
|$0.089
|108
|✓
|IQOS
|$0.089
|252
|✓
|MEGA
|$0.089
|216
|✓
|Trip
|$0.089
|90
|✓
|Twilio
|$0.089
|216
|✓
|WinzoGame
|$0.089
|144
|✓
|Rush
|$0.089
|126
|✓
|Swiggy
|$0.089
|234
|✓
|IVI
|$0.089
|108
|✓
|Meesho
|$0.089
|144
|✓
|Paytm
|$0.089
|162
|✓
|99acres
|$0.089
|144
|✓
|BLIBLI
|$0.089
|126
|✓
|Linode
|$0.089
|216
|✓
|Temu
|$0.089
|324
|✓
|Pinduoduo
|$0.089
|198
|✓
|Discord
|$0.1
|1
|✓
|Microsoft (Outlook/Hotmail)
|$0.112
|1,000+
|✓
|Michat
|$0.112
|1
|✓
|Baidu
|$0.112
|1,000+
|✓
|noon
|$0.124
|5,656
|✓
|Walmart
|$0.124
|1,000+
|✓
|Apple ID
|$0.136
|1,000+
|✓
|Вконтакте
|$0.168
|2,000+
|Naver
|$0.171
|1,000+
|✓
|Wish
|$0.171
|210
|✓
|Grab
|$0.171
|1,000+
|✓
|Akulaku
|$0.171
|126
|✓
|TikTok (Douyin)
|$0.183
|1,000+
|✓
|LightChat
|$0.183
|243
|✓
|Snapchat
|$0.183
|1
|✓
|Likee
|$0.183
|444
|✓
|Ozon
|$0.206
|11
|✓
|kolesa.kz
|$0.206
|2
|✓
|X (Twitter)
|$0.21
|1,000+
|Airbnb
|$0.218
|1,000+
|✓
|icq
|$0.218
|194
|✓
|Viber
|$0.239
|2,000+
|✓
|Adidas
|$0.242
|340
|✓
|Happn
|$0.242
|5,517
|✓
|Amazon
|$0.25
|3,000
|✓
|Clubhouse
|$0.253
|270
|✓
|1688
|$0.265
|243
|✓
|Hermes
|$0.265
|145
|✓
|IRCTC
|$0.265
|234
|✓
|TradingView
|$0.289
|684
|✓
|MPL
|$0.289
|2
|✓
|LINE
|$0.3
|1,000+
|✓
|Yahoo Mail
|$0.312
|1,000+
|✓
|imo
|$0.312
|1,000+
|✓
|RegRu
|$0.312
|198
|✓
|Nike
|$0.324
|1,000+
|✓
|Telegram
|$0.33
|3,000
|✓
|foodpanda
|$0.336
|1,000+
|✓
|BitClout
|$0.336
|812
|✓
|32red
|$0.336
|324
|✓
|Mail.ru
|$0.336
|90
|✓
|Taobao
|$0.348
|3,098
|✓
|OfferUp
|$0.348
|2
|✓
|Deliveroo
|$0.359
|1,000+
|✓
|Bolt
|$0.359
|1,000+
|✓
|Dundle
|$0.359
|314
|✓
|Rambler
|$0.359
|108
|✓
|Blued
|$0.371
|2
|✓
|Paxful
|$0.371
|2
|✓
|AOL
|$0.383
|1,000+
|✓
|KakaoTalk
|$0.4
|3,000
|✓
|Alipay/Alibaba/1688
|$0.406
|1,000+
|✓
|Potato
|$0.418
|92
|✓
|Şikayet var
|$0.418
|2
|✓
|Douyu
|$0.442
|226
|✓
|Vinted
|$0.453
|1
|✓
|$0.465
|1,000+
|✓
|Ticketmaster
|$0.465
|1,000+
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|Grindr
|$0.477
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|Shopee
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|1,000+
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|DiDi
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|1,000+
|✓
|GroupMe
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|7,639
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TIGER SMS 上的 巴布亚新几内亚
- 过去 30 天激活次数：33
- 193 个服务提供 Multi-SMS 号码。
- 每个服务最多 3 家独立供应商
- 购买最多： Facebook
- 51 个服务低于 $0.10
号码格式
巴布亚新几内亚 号码以 +675 开头。国家代码：PG。
TIGER SMS使用分步指南
- 注册并为余额充值。
- 选择 巴布亚新几内亚（$0.03 起）。
- 选择服务并点击“购买”。
- 使用该号码进行注册。
- 在本网站上接收验证码。
獎勵 未收到验证码——20 分钟后自动退款。
常见问题解答
从 $0.03 到 $2.536——213 个服务的中位数为 $0.418。价格更新于 Aug 21。
巴布亚新几内亚 的电话区号是 +675。国家代码：PG。