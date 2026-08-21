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Número virtual Papua Nova Guiné

Receber SMS online com número Papua Nova Guiné

Compre um número virtual Papua Nova Guiné a partir de $0.03 e receba SMS online — funciona com 213 serviços.

a partir de $0.03 213 serviços 190K+ números 33 ativações / 30 dias +675 Preços atualizados: ago 21
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Top 20 serviços para Papua Nova Guiné

Abaixo estão os 20 serviços mais populares

Preços atualizados: ago 21

Instagram+Threads
3000 un.

$0.112

Telegram
3000 un.

$0.33

Google,youtube,Gmail
1000 un.

$0.083

Alibaba
1000 un.

$0.63

1688
243 un.

$0.265

1хbet
288 un.

$1.089

32red
324 un.

$0.336

4Fun
72 un.

$1.089

99acres
144 un.

$0.089

99app
162 un.

$0.089

AOL
1000 un.

$0.383

Adidas
340 un.

$0.242

Airbnb
1000 un.

$0.218

Akudo
126 un.

$0.03

Akulaku
126 un.

$0.171

Algida
162 un.

$0.03

AliExpress
9882 un.

$0.653

Alipay/Alibaba/1688
1000 un.

$0.406

Amazon
3000 un.

$0.251

Any other
1111 un.

$0.924

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Todos os serviços e preços

A verificação por SMS em Papua Nova Guiné custa de $0.03 a $2.536 (média $0.6629, mediana $0.418) em 213 serviços. Números Multi-SMS para 193 serviços.

Os mais baratos hoje: CommunityGaming $0.03 iQIYI $0.03 Citymobil $0.03 Ximalaya $0.03 Algida $0.03

Distribuição de preços

abaixo de $0.05 24
$0.05 – $0.20 45
$0.20 – $0.50 47
acima de $0.50 97
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Serviço Preço a partir de Em estoque Multi-SMS
Facebook $0.14 3,000
ChatGPT (OpenAI) $0.073 1,000+
Instagram (Threads) $0.1 3,000
WhatsApp $0.39 8,670
HQ Trivia $0.03 90
LoveLocal $0.03 108
Citymobil $0.03 198
CommunityGaming $0.03 216
DewuPoison $0.03 90
Huya $0.03 144
iQIYI $0.03 216
Taikang $0.03 90
Ximalaya $0.03 180
Akudo $0.03 126
Coindcx $0.03 126
Algida $0.03 162
MobiKwik $0.03 126
CourseHero $0.03 90
CoinFantasy $0.04 1,000+
Sixer $0.04 2,000+
Swarail $0.04 1,000+
Ludo24 $0.04 2,000+
HDFC ERGO $0.04 2,000+
Saathi $0.04 2,000+
Winzap $0.042 1,000+
Sbmurban $0.042 2,000+
SHEIN $0.044 1,000+
Dhani $0.048 2,000+
Ola $0.055 2,000+
Womply $0.064 2,000+
Hopi $0.064 2,000+
Uber $0.079 1,000+
PciPay $0.079 1,000+
Google (Gmail / YouTube) $0.083 1,000+
NMI $0.088 1,000+
Dream11 $0.089 306
Delivery Club $0.089 108
99app $0.089 162
My11Circle $0.089 108
IQOS $0.089 252
MEGA $0.089 216
Trip $0.089 90
Twilio $0.089 216
WinzoGame $0.089 144
Rush $0.089 126
Swiggy $0.089 234
IVI $0.089 108
Meesho $0.089 144
Paytm $0.089 162
99acres $0.089 144
BLIBLI $0.089 126
Linode $0.089 216
Temu $0.089 324
Pinduoduo $0.089 198
Discord $0.1 1
Microsoft (Outlook/Hotmail) $0.112 1,000+
Michat $0.112 1
Baidu $0.112 1,000+
noon $0.124 5,656
Walmart $0.124 1,000+
Apple ID $0.136 1,000+
Вконтакте $0.168 2,000+
Naver $0.171 1,000+
Wish $0.171 210
Grab $0.171 1,000+
Akulaku $0.171 126
TikTok (Douyin) $0.183 1,000+
LightChat $0.183 243
Snapchat $0.183 1
Likee $0.183 444
Ozon $0.206 11
kolesa.kz $0.206 2
X (Twitter) $0.21 1,000+
Airbnb $0.218 1,000+
icq $0.218 194
Viber $0.239 2,000+
Adidas $0.242 340
Happn $0.242 5,517
Amazon $0.25 3,000
Clubhouse $0.253 270
1688 $0.265 243
Hermes $0.265 145
IRCTC $0.265 234
TradingView $0.289 684
MPL $0.289 2
LINE $0.3 1,000+
Yahoo Mail $0.312 1,000+
imo $0.312 1,000+
RegRu $0.312 198
Nike $0.324 1,000+
Telegram $0.33 3,000
foodpanda $0.336 1,000+
BitClout $0.336 812
32red $0.336 324
Mail.ru $0.336 90
Taobao $0.348 3,098
OfferUp $0.348 2
Deliveroo $0.359 1,000+
Bolt $0.359 1,000+
Dundle $0.359 314
Rambler $0.359 108
Blued $0.371 2
Paxful $0.371 2
AOL $0.383 1,000+
KakaoTalk $0.4 3,000
Alipay/Alibaba/1688 $0.406 1,000+
Potato $0.418 92
Şikayet var $0.418 2
Douyu $0.442 226
Vinted $0.453 1
LinkedIn $0.465 1,000+
Ticketmaster $0.465 1,000+
Grindr $0.477 1,000+
Blizzard $0.489 1,000+
Craigslist $0.489 1,000+
premium.one $0.489 259
eBay $0.5 1,000+
Steam $0.5 1,000+
Metro $0.5 324
RedBook $0.524 352
Justdating $0.524 92
Gojek $0.536 809
OLX $0.536 1,000+
Wildberries $0.559 101
Одноклассники $0.559 90
Quipp $0.571 226
Carousell $0.571 92
Careem $0.583 3,316
Zoho $0.595 8,544
Rediffmail $0.63 126
Alibaba $0.63 1,000+
OffGamers $0.642 1,000+
Shopee $0.653 1,000+
DiDi $0.653 1,000+
GroupMe $0.653 340
Twitch $0.653 7,639
TanTan $0.653 908
Tosla $0.653 2
Yubo $0.653 2
AliExpress $0.653 9,882
Papara $0.665 1,000+
PayPal $0.689 1,000+
Weibo $0.689 3,453
Mamba, MeetMe $0.689 137
CAIXA $0.7 306
Nttgame $0.712 1,000+
hily $0.712 1,000+
BlaBlaCar $0.736 1,490
Zalo $0.806 1,000+
KFC $0.806 36
Skout $0.842 1,000+
Getir $0.842 7,181
Wolt $0.842 1,000+
GoFundMe $0.865 6,725
Yemeksepeti $0.9 935
Qualquer outro $0.924 1,111
Truecaller $0.924 1,532
IFood $0.995 478
Coinbase $1.006 450
Lazada $1.053 1,187
1xBet $1.089 288
Dent $1.089 324
4Fun $1.089 72
PGbonus $1.089 306
Stormgain $1.089 198
KuCoinPlay $1.089 198
EasyPay $1.089 288
Hezzl $1.089 306
Megogo $1.089 288
Oppo $1.089 108
Uplay $1.089 108
CloudChat $1.089 126
Perfluence $1.089 180
Hepsiburadacom $1.1 434
Zomato $1.124 5,020
McDonalds $1.148 720
Eneba $1.206 90
Wise $1.218 198
Beget $1.253 108
Drom $1.253 306
Tokopedia $1.253 126
Zhihu $1.253 144
urent/jet/RuSharing $1.253 180
FarPost $1.253 108
Sravni $1.253 108
Trendyol $1.3 1,244
Tango $1.3 852
GG $1.3 126
WeChat $1.453 1,000+
GoogleVoice $1.477 1,000+
Proton Mail $1.489 1,065
fiverr $1.489 1,187
PicPay $1.489 102
Glovo $1.536 618
Skype $1.712 234
Kwai $2.536 306
Poshmark $2.536 252
Badoo $2.536 306
DANA $2.536 144
Monese $2.536 324
OkCupid $2.536 216
OVO $2.536 126
Paysafecard $2.536 234
Revolut $2.536 234
Signal $2.536 335
Bilibili $2.536 234
Venmo $2.536 144
Mercari $2.536 126
Bumble $2.536 234
Zupee $2.536 234
DoorDash $2.536 216
Fruitz $2.536 144
Leboncoin $2.536 216

Papua Nova Guiné no TIGER SMS

  • Ativações nos últimos 30 dias: 33
  • Números Multi-SMS para 193 serviços.
  • Até 3 provedores independentes por serviço
  • Mais comprado: Facebook
  • 51 serviços abaixo de $0.10

Formato do número

Os números de Papua Nova Guiné começam com +675. Código do país: PG.

Instruções Detalhadas para Iniciar com o TIGER SMS

  1. Cadastre-se e recarregue seu saldo.
  2. Escolha Papua Nova Guiné — a partir de $0.03.
  3. Escolha um serviço e toque em Comprar.
  4. Use o número para o cadastro.
  5. Receba o código neste site.

Bônus Sem código? Reembolso automático em 20 minutos.

Perguntas Frequentes

De $0.03 a $2.536 — mediana $0.418 em 213 serviços. Preços atualizados em ago 21.

213 serviços hoje, incluindo CommunityGaming ($0.03), iQIYI ($0.03), Citymobil ($0.03).

O código telefônico de Papua Nova Guiné é +675. Código do país: PG.

Verifique por serviço em Papua Nova Guiné

Facebook sem número próprio $0.14 comprar número ChatGPT (OpenAI) $0.073 número virtual para WhatsApp $0.39 comprar número Huya $0.03 número virtual para Coindcx $0.03 comprar número MobiKwik $0.03 comprar número LoveLocal $0.03 comprar número HQ Trivia $0.03 comprar número DewuPoison $0.03 número virtual para Taikang $0.03 comprar número CourseHero $0.03 comprar número Sixer $0.04 número virtual para Ludo24 $0.04 HDFC ERGO sem número próprio $0.04 Saathi sem número próprio $0.04 número virtual para CoinFantasy $0.04 número virtual para Swarail $0.04 número virtual para Sbmurban $0.042 Winzap sem número próprio $0.042 comprar número SHEIN $0.044

Outros países populares

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