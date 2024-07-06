Sepanjang arsip, nomor Inggris ini sudah menerima kode dari Telegram, Google, Facebook, Trip, Amazon. Buka salah satu nomor di atas untuk membaca pesannya langsung.

Layanan lain juga boleh dicoba: nomornya publik dan menerima apa pun yang masuk. Ingat saja, kode itu juga terlihat oleh orang lain.