Telegramda Engeli Nasıl Kaldırabilirsiniz

Eğer Telegram hesabınız engellendi ise, yeni kişilere mesaj gönderemeyecek ancak rehberinizdeki kullanıcılarla iletişime geçebileceksiniz. Engellemenin sebepleri çeşitli olabilir.

Spam Nedeniyle Engel

Telegram, kullanıcıların şikayetlerine tepki gösterir ve istenmeyen mesajları yayan hesapları engeller. Bu, alıcıyla aktif bir yazışmanız olsun olmasın gerçekleşebilir. Bu nedenle iletişimde dikkatli olmak ve mesajları zorlamamak önemlidir.