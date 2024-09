Cómo desbloquear en Telegram

Si tu cuenta está bloqueada en Telegram, no podrás enviar mensajes a nuevos contactos, pero podrás seguir comunicándote con usuarios cuyos números ya están en tus contactos. Las razones del bloqueo pueden ser diversas.

El bloqueo de cuenta en Telegram puede ocurrir por varias razones. Una de las principales es el spam. Si los usuarios empiezan a reportar tus mensajes como spam, esto puede llevar a un bloqueo. Esto se aplica tanto a los mensajes personales como a los comentarios en grupos o canales.

Bloqueo por spam

Telegram responde a las quejas de los usuarios y bloquea las cuentas de aquellos que envían correos no deseados. Esto puede suceder independientemente de si tienes una conversación activa con el destinatario o no. Por lo tanto, es importante ser cauteloso al comunicarse y no imponer mensajes.