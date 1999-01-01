TIGER SMS web sitesinde bakiye nasıl yüklenir

TIGER SMS web sitesinde bakiye nasıl yükleneceğine dair tüm seçenekleri ele alacağımız bu makalede şu anda mevcut olan tüm bakiye yükleme yöntemlerini inceleyeceğiz.

1) Cryptomus aracılığıyla yükleme. Cryptomus ile bakiye yüklemek için aşağıdaki adımları izlemeniz gerekmektedir:

Bu ödeme yöntemi, tüm kullanıcılar için en anlaşılır ve en uygun yöntemlerden biridir.

1. Bakiye yükleme sekmesine gidin

2. Cryptomus'u ödeme yöntemi olarak seçin

3. Yüklemek istediğiniz miktarı girin

4. Yükleme butonuna basın

5. Ödeme penceresi açılır, burada kripto para birimini ve ağı seçmeniz gerekmektedir

6. Onay butonuna tıklayın ve QR kodunu tarayın.





2) Alipay aracılığıyla yükleme. Alipay ile bakiye yükleme, Çinli kullanıcılar için idealdir.

1. Alipay ödeme servisini seçin ve yükleme butonuna basın

2. Ödeme yapacağınız sitede, bakiye yüklemek istediğiniz miktarı seçin.

3. İki seçenekten birini seçerek iletişim bilgilerinizi girin ve ödemeyi onaylayın. Komisyon ücretini unutmamak önemlidir.

4. Ödemeyi tamamlamak için TIGER SMS sitesine geri dönün ve ödeme sistemine ait onay kodunu girin. Bu işlem için sipariş numarasını arama motoruna yazın.

5. Başarılı arama sonucunda ödeme bilgileri görüntülenir ve tüm bu bilgilerin alt kısmında kart şifresi (kami/卡密) bulunur. Bu şifreyi ödeme sayfasına yapıştırmanız gerekmektedir.

6. Kart şifresini doğru kullanmak için: önce ödeme yaptığınız ödeme sistemini tıklayın. Daha sonra kart şifresini başarılı bir şekilde kullanabilirsiniz.

3) Lava cüzdanı ile yükleme

1. Ödeme yöntemi seçim sayfasında "LAVA"yı seçin.

2. LAVA'yı seçtikten sonra ödeme yapmak için LAVA servisi sitesine yönlendirileceksiniz.

3. LAVA hesabınıza giriş yapın. Hesabınız yoksa kaydolun ve hesap oluşturma talimatlarını takip edin.

4. TIGER SMS sitesinde ve LAVA ödeme servisindeki komisyon ücreti dikkate alınarak yükleme yapmak istediğiniz miktarı kontrol edin. Bu durumda ödeme 316.51 ruble olacaktır.

5.Ödeme kaynağı olarak LAVA hesap bakiyenizi seçin

6. Ödemeyi onaylamak için düğmeye basın. Güvenlik ayarlarına bağlı olarak tek kullanımlık şifre (OTP) girmeniz veya LAVA mobil uygulaması aracılığıyla doğrulama yapmanız gerekebilir.

7. Ödeme işleminin tamamlanmasını bekleyin. Bu birkaç saniye sürebilir. Başarılı ödeme sonrasında satıcı sitesine yönlendirileceksiniz ve sipariş onayını göreceksiniz.

8. Onay alınması: Ödeme tamamlandığında belirttiğiniz e-posta veya telefon numarasına ödeme onayı ve sipariş bilgileri gelecektir.

4) WeChat Pay ile nasıl bakiye yükleneceği. Bu yöntem Alipay'e benzer ve Çinli kullanıcılar için uygundur.

1. WeChat üzerinden ödeme seçeneğini seçin ve 'yükleme' düğmesine basın

2. Ödeme yapacağınız sitede ödeme yöntemini seçin ve iletişim bilgilerinizi doldurun

3. Ödemeyi onaylamak için Confirm payment düğmesine tıklayın, ardından ödeme için taranacak bir QR kod penceresi açılacaktır.

4. Ödeme yapıldıktan sonra sipariş numarasını arama motoruna girin ve kart şifresini kopyalayın

5. Başarılı arama sonucunda ödeme bilgileri görüntülenir ve tüm bu bilgilerin alt kısmında kart şifresi (kami/卡密) bulunur. İşte bu şifreyi TIGER SMS ödeme sayfasına yapıştırmanız gerekmektedir.

5) Yabancı banka kartları, banka havaleleri, ewallet ile bakiye yükleme. (RF ve Belarus kullanıcıları için değil)

Bu yöntem, yabancı kartlara sahip olanlar için uygun bir seçenektir, çünkü Rus kartları bu ödeme yöntemi için uygun değildir.

1. Ödeme servisi olarak Payop'u seçin, gerekli miktarı girin ve yükleme yapın