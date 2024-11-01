MailBot by Tavel yazılımı: Outlook, Yahoo, AOL, Mail için autoreger, unlocker, checker

MailBot Nedir?

MailBot — Windows için tasarlanmış profesyonel çoklu iş parçacıklı bir uygulamadır; e‑posta hesaplarının otomatik kaydı (autoreger), çalışırlığının veya varlığının kontrolü (checker) ve otomatik olarak engellerinin kaldırılması (unlocker) amaçlıdır. MailBot by Tavel, piyasadaki ilk benzer araçlardan biridir ve 2009 yılından beri faaliyettedir. Bu süre zarfında geniş işlevselliği ve yüksek güvenilirliği sayesinde yüz binlerce kullanıcının güvenini kazanmıştır.

E‑posta Fonksiyonları

POP3, IMAP ve SMTP’nin ayrı etkinleştirme gerektirdiği servisler için bu protokollerin isteğe bağlı etkinleştirilmesi.

POP3/IMAP/SMTP erişimi için ayrı bir uygulama parolası oluşturma (üçüncü taraf uygulamalar için parola).

Outlook, Mail.ru, Mail.com, GMX.com, WP.pl, O2.pl, Onet.pl, Inbox.lv ve Runbox.com hesapları için takma adlar (alias) ayarlama.

Outlook, WP.pl, O2.pl ve Yandex hesapları için belirtilen e‑posta adresine yönlendirme (forwarding) etkinleştirme.

Yerleşik TOTP kod üreticisi ile Outlook, Mail.ru, UKR.net ve Runbox.com için iki faktörlü kimlik doğrulamayı (2FA) TOTP ile etkinleştirme.

Mail.ru, Outlook, Mail.com, GMX.com, Onet.pl, Meta.ua ve I.ua için anti‑spam filtrelerini devre dışı bırakma.

Outlook, Mail.ru ve Onet.pl için akıllı posta sıralamayı devre dışı bırakma.

Outlook ve Yahoo hesapları için belirtilen e‑posta adresini kişi listesine ekleme.

IP kaynaklı engellemelerin giderilmesi

Proxy Desteği ve IP Engellemelerinin Aşılması

MailBot IP adresi kısıtlamalarını aşabilir ve bağlantıları esnek şekilde yapılandırabilir: program yetkilendirmeli de dahil olmak üzere her tür proxy (SOCKS5, SOCKS4, HTTPS ve HTTP) ile çalışır ve gerektiğinde proxy olmadan doğrudan bağlanabilir. Proxy listeleri dosyadan veya bağlantı (URL) üzerinden kolayca yüklenir, sağlayıcıların farklı formatları desteklenir ve her proxy için ayrı oturum bilgileri (login/parola) belirtilebilir — ayrıca MailBot listeyi otomatik olarak güncelleyebilir ve tekrar kontrol için zaman ve kaynak kaybını önlemek üzere “kullanılmış” ve “çalışmayan” proxy veri tabanlarını saklar.

Artırılmış anonimlik veya coğrafi kısıtlamaların aşılması gereken durumlar için yerleşik Tor ağı desteği ve ayrıca SSH tünelleri aracılığıyla otomatik SOCKS5‑proxy oluşturma imkânı vardır — uzak sunuculara erişim bilgilerini vermeniz yeterlidir, program tüneli otomatik olarak kurar.

CAPTCHA Anti‑Bot Kontrollerinin Aşılması

CAPTCHA konusuna gelince, MailBot yaygın tanıma servislerinin tamamı ile entegre edilmiştir: EzCaptcha, CapSolver, ruCaptcha/2Captcha (hem HTTP hem WebSocket üzerinden), Captcha88, Mg‑Captcha, Anti Captcha v2, CapMonster Cloud, Imagetyperz, CAPTCHAs.IO, Death By Captcha, BestCaptchaSolver ve diğerleri desteklenir — seçtiğiniz API’yi bağlarsınız ve çözücüler kayıt/hesap kontrol sürecinde otomatik olarak kullanılır.

Bu bileşim (geniş proxy desteği + otomatik CAPTCHA çözümü + “kötü” proxy’lerin kaydı) sayesinde MailBot, toplu e‑posta kutusu kaydı ve kontrolü sırasında bloklanmaları en aza indirir ve kaynakların gereksiz tekrar kullanımını azaltarak stabil ve hızlı çalışma sağlar.

Toplu Hesap Kaydı Nasıl Yapılır?

Toplu kayda başlamak için öncelikle bu yazılımı satın almanız gerekir. Satın aldıktan sonra kurulum ve ayarlara geçmelisiniz.

1. Yazılımı Başlatma ve Posta Servisi Seçimi

Yazılımı başlatın ve gerekli posta servisini seçin.



2. İş Parçacığı ve Hesap Sayısı Seçimi

Oluşturmak istediğiniz iş parçacığı (thread) sayısını ve hesap sayısını seçin; ihtiyacınıza göre yapılandırın.



3. Proxy Ekleme

Çalışacağınız proxy’leri ekleyin; genel (public) proxy’ler kullanılmaması tavsiye edilir çünkü servis tarafından bloklanma riski yüksektir. Güvenilir “farm” için yalnızca yüksek anonimlik seviyesi olan, HTTPS veya SOCKS ile çalışan proxy’ler önerilir; kullanmadan önce IP adreslerinin kara listede olup olmadığını kontrol etmek gerekir. Proxy’leri URL veya TXT dosyası aracılığıyla yükleyebilirsiniz.



4. CAPTCHA Ayarları

Gerekli CAPTCHA’yı yapılandırın; CAPTCHA hizmetinin doğru çalışması için ilgili siteye ödeme yapmanız gerektiğini unutmayın. Ayrıca tüm CAPTCHA çözücüleri Microsoft Outlook’un human captcha’sını geçemeyebilir — bu yüzden human captcha çözebilen servisi seçmek gerekir. Örneğin EzCaptcha bununla gayet iyi başa çıkmaktadır.



5. SMS Servisi Seçimi

Şimdi SMS servisini seçmeye geçiyoruz; bu yazılım çok sayıda SMS servisini destekler, biz örnek olarak TIGER SMS servisini göstereceğiz.



6. API Anahtarını Ekleme ve Fiyat Belirleme

Ardından bir pencere açılacak; burada SMS sağlayıcısını seçmeli, API anahtarını (API key) eklemeli ve sanal numara için maksimum ücreti belirlemelisiniz. API anahtarını TIGER SMS kişisel panelinizde bulabilirsiniz.



7. Autoreger ile Başlatma

Autoreger sekmesine geri dönün ve Start (başlat) butonuna basın. Ardından hesapların otomatik kayıt süreci başlayacaktır.

Sonuç

Hesaplar başarıyla kaydedildikten sonra yazılımın “accounts” bölümünde listelenecektir. Artık MailBot by Tavel yazılımı ile autoreregistration (otomatik hesap kaydı) işlemine nasıl başlayacağınızı biliyorsunuz.