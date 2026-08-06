Cómo un número virtual ayuda a verificar tu hosting web

Un sitio web personal puede mostrar un portafolio, una tienda pequeña o un proyecto creativo, mientras que la web de una empresa suele sostener las ventas, la atención al cliente y las operaciones del día a día. Antes de que nada de eso salga en línea, necesitas una cuenta de hosting, y muchas plataformas de alojamiento piden un número de teléfono para confirmar tu identidad al registrarte. Ese paso se vuelve incómodo cuando prefieres mantener tu línea personal en privado o cuando el proveedor no acepta un número de tu país. Un número virtual para hosting web ofrece una alternativa práctica: Tiger SMS te ayuda a recibir el código SMS de confirmación en un número en línea en lugar de tu propia SIM.

Respuestas rápidas antes de empezar

¿Por qué las plataformas de hosting piden un número de teléfono?

Los proveedores usan la confirmación por teléfono para reducir los registros falsos y añadir un contacto de recuperación o de seguridad. En algunos países también forma parte de una verificación de identidad más amplia, ligada a la normativa local.

¿Se puede abrir una cuenta de hosting con un número virtual?

En muchos casos, sí: cuando la plataforma solo necesita un código SMS para confirmar el campo del teléfono, un número virtual puede recibir ese código. No sustituye la verificación de identidad con documentos cuando el proveedor la exige.

¿Es más útil para particulares o para empresas?

Para ambos. Un particular protege su SIM personal y evita mensajes promocionales de más, mientras que una empresa puede registrar cuentas de prueba, de preproducción o de clientes sin usar los números personales de sus empleados.

¿Y en países como Rusia, donde se exige una verificación completa?

Algunas jurisdicciones obligan a los clientes de hosting o de dominios a demostrar su identidad por canales oficiales. Un número virtual puede cubrir el paso del SMS, pero no puede reemplazar esas comprobaciones oficiales.

¿Por qué elegir Tiger SMS para esto?

Con Tiger SMS eliges un país y recibes el código de verificación en línea, y solo se te cobra cuando llega el SMS.

Por qué un número virtual ayuda al registrarte en un hosting

La confirmación por teléfono aparece en casi todo el mercado. Proveedores de nube como AWS, Google Cloud y Alibaba Cloud International suelen pedir un número de teléfono durante el registro, y el alta en DigitalOcean es conocida por ser exigente con los métodos de pago y la ubicación. Registradores de dominios y empresas de hosting compartido como GoDaddy, Namecheap y Hostinger también usan un número de teléfono para la seguridad de la cuenta, el inicio de sesión en dos pasos o los datos de contacto. Cuando una de estas plataformas pide un código, un número virtual puede recibirlo para que tu SIM personal no quede en los registros del proveedor.

Para particulares y sitios personales

Si llevas un blog, un portafolio o un proyecto por afición, un número en línea mantiene privados tus datos de contacto principales durante el registro. También te ayuda a evitar los mensajes de marketing que a veces llegan tras un alta nueva. Cuando un proveedor espera un número local de una región concreta, elegir un número virtual de ese país te permite completar el campo del teléfono y seguir con la configuración.

Para empresas y equipos

Las empresas suelen gestionar varias cuentas de hosting a la vez: un entorno de producción, un servidor de preproducción y cuentas aparte para el trabajo con clientes. Darlas de alta con números en línea significa que tus desarrolladores y responsables de marketing no tienen que compartir contactos personales entre sistemas. Los equipos que registran a gran escala pueden usar la API de Tiger SMS para automatizar este paso y mantener una verificación coherente entre servicios y países.

Los números virtuales pueden ser útiles cuando necesitas varias cuentas con fines legítimos, como separar la actividad personal de la laboral, probar un servicio o gestionar distintos proyectos. Los usuarios son responsables de cumplir las normas de cada plataforma en la que se registran. Tiger SMS no se hace responsable de las acciones que los usuarios realicen en servicios de terceros y no ofrece reembolsos si una cuenta registrada correctamente se bloquea, suspende, restringe, revisa o limita posteriormente.

Cuando se exige una verificación de identidad completa

Un número virtual tiene límites claros, y aquí conviene ser honesto. Desde finales de 2023 y principios de 2024, los proveedores de hosting que operan en Rusia deben aplicar un procedimiento de identificación de clientes con mecanismos aprobados por el Estado y figurar en el registro estatal que mantiene Roskomnadzor. Además, los titulares de dominios .ru deben verificar su identidad a través de Gosuslugi, el portal de servicios públicos del Estado ruso, que pide documentos de identidad rusos como el pasaporte. En situaciones así, el código SMS es solo una pequeña parte del proceso. Un número virtual puede ayudarte a recibir ese código cuando la plataforma lo solicita, pero no reemplaza la comprobación de documentos, la firma digital ni la verificación mediante el portal del gobierno. Esos pasos deben completarse por los canales oficiales que exija el proveedor.

Cómo ayuda Tiger SMS a verificar tu hosting

Tiger SMS es un servicio de números virtuales que ayuda a recibir códigos SMS de verificación para registros en línea. Eliges el servicio que quieres confirmar y seleccionas un país para el número, y la plataforma te avisa antes de pagar si un servicio no está disponible en ese país. Solo se te cobra cuando llega el SMS, y hay reembolso cuando no es posible registrarse con el número proporcionado.

Este es el flujo habitual para darte de alta en un hosting:

1. Crea una cuenta de Tiger SMS o inicia sesión.

2. Añade saldo con uno de los métodos de pago disponibles, incluidas opciones habituales en Rusia y China.

3. Elige tu plataforma de hosting en la lista de servicios o selecciona la opción «Any service» (cualquier servicio) si no aparece; en ese caso, la disponibilidad no está garantizada.

4. Elige el país del número virtual.

5. Solicita el número.

6. Introdúcelo en el campo del teléfono durante el registro del hosting.

7. Espera a que llegue el código SMS de verificación.

8. Copia el código desde Tiger SMS.

9. Introdúcelo en la plataforma de hosting para terminar la confirmación.

Algunos apuntes prácticos ayudan a tener expectativas claras. De forma predeterminada, un número recibe un SMS para un servicio; contacta con soporte si necesitas que un mismo número cubra varios. El número sirve para recibir un código de confirmación, no para hacer llamadas, enviar mensajes ni recuperar la cuenta más adelante. Puedes trabajar desde la web o desde el bot de Telegram, según lo que prefieras. Los códigos suelen llegar en poco tiempo, aunque la velocidad de entrega varía según el servicio y el país. A las empresas que registran en gran volumen, soporte puede orientarlas sobre precios por volumen y acceso a la API.

Las empresas son responsables de cumplir las normas de cada servicio que utilizan. Tiger SMS no se hace responsable de las acciones que los usuarios realicen en plataformas de terceros y no ofrece reembolsos si una cuenta registrada correctamente se bloquea, suspende, restringe, revisa o limita posteriormente.

Deja tu cuenta de hosting verificada

La confirmación por teléfono no debería frenar el lanzamiento de una web, ya sea una página personal o la plataforma de una empresa. Un número virtual te permite recibir el código SMS, mantener tu propia SIM en privado y elegir un número del país que espera el proveedor, dejando cualquier comprobación de identidad más profunda para el proceso oficial. Si quieres una forma más rápida y privada de recibir un código de verificación de hosting, crea una cuenta de Tiger SMS, elige tu servicio y país, y empieza en unos minutos. Si tu equipo necesita números virtuales a gran escala, crea una cuenta y contacta con soporte para hablar de precios por volumen, acceso a la API y las mejores opciones para tus servicios y países.