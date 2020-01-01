为什么虚拟号码收不到短信？

有时候，购买的虚拟号码收不到的短信，这会造成麻烦，让人忍不住想要留下负面评价。但是，请不要急于这么做！我们完全理解这样的情况很不愉快……但是，这些问题是可以解决的！

为什么会收不到短信呢？

收不到预期短信的原因并不多。让我们来看一下：

1. 号码本身的问题

主要原因之一是供应商的号码转售。多次转售可能会降低号码的质量，导致短信投递问题。在这种情况下，您需要在“活跃号码”部分点击“取消”按钮。之后，扣除的钱将退还到您的账户，您可以购买新的号码。如果您在选择国家时犹豫不决，可以联系客服聊天，以了解哪些国家有最好的短信投递指标。

2. 服务封锁

一些在线平台学会了识别虚拟号码，并阻止向它们发送短信。这是为了保护用户免受欺诈和大规模注册的侵害。

3. 技术问题

使用具有更改地理位置的公共虚拟网络或其缺失可能导致短信投递被阻止。服务可能会认为这样的注册尝试是可疑的。

4. 设置不正确

代理设置不正确或使用与虚拟号码国家不匹配的IP地址可能会导致接收短信的问题。

5. 违反服务规则

如果您违反了服务规则或进行可疑活动，您的账户可能会被封锁。

如何解决这个问题

TIGER SMS 提供了一些建议来解决这个问题：

1. 新手该怎么解决：

- 尝试使用移动设备进行注册。

- 使用浏览器的“无痕”（匿名， incognito）模式 。

- 尝试另一个号码或国家。未收到短信（客户未收到短信）的费用将自动退还到余额。

2. 有经验的用户该怎么解决：

- 使用用户代理和设备数据的仿真进行注册。

- 使用与所需服务相匹配的私人移动或住宅网络，并替换用户代理。

- 避免通过匿名和受保护的浏览器以及类似工具进行大规模注册。

- 使用专门的网络浏览器，为每个连接设置。

如果遇到2FA问题：

如果短信最终还是收到了，但账户被封锁（包括两因素认证的情况），请与客服联系。发送请求时请提供：

- 电话号码。

- 验证码（第一个码很重要）。

- 输入代码的日期和时间。

- 服务的错误或通知。

重要的是要注意，TIGER SMS 只为送达的短信收费。如果您没有收到短信或账户被封锁，请联系客服，并提供问题的详细描述和必要的证据。

不要犹豫，在我们的网站或电报客服@tigers_sms上给我们留言！我们重视您能获得高质量的产品！





