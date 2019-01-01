国内注册Telegram账号的方式，小白注册教程来啦

国内注册Telegram账号的方式相信是很多小伙伴迫切想要知道的，特别是针对喜欢发电报的人群来讲，利用Telegram可以更好的向国外的好友发送各种消息，再加上Telegram目前众多的活跃用户，更是为推广提供了便利，但在国内究竟如何注册Telegram呢？今天就来讲一下国内注册Telegram账号的方式。

国内注册Telegram账号如何才能成功

首先我们要知道Telegram属于俄罗斯的一款跨平台即时通讯软件，并非属于中国，因此在国内注册Telegram账号时，就需要有国外的手机号才能完成。但如果自己并不认识国外的用户，在国内很难获取国外手机号，这种情况下该如何操作呢？其实通过老虎平台https://tiger-sms.com/cn 购买虚拟手机号就可以解决这个问题。

因此关于在国内注册Telegram账号的方式，被分为了两个步骤。

第一步：前往老虎平台https://tiger-sms.com/cn 购买国外虚拟手机号。

第二步：下载Telegram APP并进行注册。

国内注册Telegram账号获取虚拟手机号的流程

想要在国内注册Telegram账号，获取虚拟手机号时，直接前往https://tiger-sms.com/cn就可以成功购买，具体操作流程如下：

点击网址：https://tiger-sms.com/cn 进入到老虎平台。 在页面的上方可以看到【sign up】，点击进入在注册的页面中根据提示输出电子邮件、登录账号以及密码等信息之后，点击【注册】按钮，即可注册老虎平台账号。





在购买之前是需要对账户进行充值的，老虎平台支持的付款方式比较全面，在国内直接点击【支付宝】并输入金额即可充值。





充值完成，在个人账户页面中，点击左侧的【购买号码】，直接在搜索的位置输入【Telegram】并搜索，点击搜索的结果，在右侧即可看到有多个国家可以选择，根据自己的需求选择国家并购买虚拟号即可。





购买完成之后，在订单的页面就也看到虚拟号码的存在，这个号码就可以用来在国内注册Telegram账号。

国内注册Telegram账号的详细教程解答

Telegram作为即时通讯软件，不仅有手机端，也有电脑端，想要在国内注册Telegram账号，需要下载Telegram APP并点击注册，其操作流程如下：

下载并打开Telegram，在页面中直接会有注册的入口，这里就需要输入刚刚购买的虚拟账号了。 输入完成，系统会自动向手机号发送验证短信，这时就需要前往老虎平台中购买虚拟号的页面进行查看。 复制验证码前往Telegram，在输入验证码的位置将其粘贴，并点击下方的【注册】按钮，即可完成注册。 完成以上的流程之后，国内注册Telegram账号的即可完成，也可以使用Telegram自由的发送信息了。

老虎平台是一个非常不过的虚拟手机号平台，可以为客户提供广泛的支持站点，无论你在任何地方注册，都可以利用老虎平台来购买虚拟号并接收短信，帮助用户实现自己想要的。

以上就是关于

国内注册Telegram账号

的具体流程，想要成功的注册Telegram账号，体验Telegram带来的便利，可以使用以上方式，清晰的操作流程让你一次性就可以注册成功。