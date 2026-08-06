虚拟号码助你完成网站托管平台的手机验证

虚拟号码如何帮助你完成网站托管验证

对个人而言，一个网站可以展示作品集、小店铺或创意项目；对企业来说，官网往往支撑着销售、客服和日常运营。无论哪一种，网站上线之前都得先有一个托管账户，而许多托管平台在注册时会要求填写手机号来确认身份。如果你不想暴露自己的私人号码，或者服务商不接受你所在国家的号码，这一步就会变得很麻烦。用于网站托管的虚拟号码提供了一个实用的替代方案：借助 Tiger SMS，你可以用一个在线号码接收短信验证码，而不必动用自己的 SIM 卡。

开始之前，先看这几个问题

托管平台为什么要手机号？

服务商通过手机验证来减少虚假注册，并留下一个用于找回账户或保障安全的联系方式。在某些国家，这一步还是与当地法规挂钩的更广泛身份核验的一部分。

能用虚拟号码开通托管账户吗？

很多情况下可以——只要平台只需一个短信验证码来确认手机栏，虚拟号码就能收到该验证码。但在服务商要求提供证件核验时，它无法取代基于证件的身份验证。

这对个人更有用，还是对企业更有用？

两者皆宜。个人可以保护自己的 SIM 卡、避免多余的营销短信；企业则可以注册测试、预发布或客户账户，而无需占用员工的私人号码。

像俄罗斯这样要求完整验证的国家怎么办？

有些司法管辖区要求托管或域名客户通过官方渠道证明身份。虚拟号码或许能应付短信这一步，却无法替代那些官方核验。

为什么选择 Tiger SMS？

使用 Tiger SMS，你可以自行选择国家并在线接收验证码，而且只有在短信到达时才会扣费。

为什么虚拟号码有助于托管平台注册

手机验证在这个市场上几乎无处不在。AWS、Google Cloud、阿里云国际站等云服务商通常会在注册时要求填写手机号，而 DigitalOcean 的注册流程则以对支付方式和所在地区较为挑剔而著称。GoDaddy、Namecheap、Hostinger 这类域名与共享托管公司，也会把手机号用于账户安全、双重验证或联系资料。当其中某个平台索要验证码时，虚拟号码就能代为接收，让你的私人 SIM 卡不必留在服务商的记录里。

面向个人与个人网站

如果你经营的是博客、作品集或兴趣项目，在线号码可以在注册时替你保护主要联系方式的隐私，也能帮你避开新注册后常常随之而来的营销短信。当服务商希望你填写某个特定地区的本地号码时，选一个该国家的虚拟号码，就能填好手机栏、继续完成后续设置。

面向企业与团队

企业常常需要同时管理多个托管账户——生产环境、预发布服务器，以及为客户项目单独开设的账户。用在线号码来注册这些账户，意味着开发和市场人员无需在各个系统之间共用私人联系方式。需要大批量注册的团队还可以借助 Tiger SMS 的 API 将这一步自动化，让跨服务、跨国家的验证保持一致。

当出于正当目的需要多个账户时，虚拟号码会很有用，例如区分个人与工作事务、测试某项服务或管理不同的项目。用户有责任遵守所注册各平台的规则。对于用户在第三方服务上的行为，Tiger SMS 概不负责；若账户成功注册后又遭到封禁、停用、限制、审查或功能受限，Tiger SMS 不予退款。

在需要完整身份验证的情形下

虚拟号码有其明确的边界，这一点必须如实说明。自 2023 年底至 2024 年初起，在俄罗斯运营的托管服务商必须采用政府认可的方式对客户进行身份识别，并须登记在俄罗斯联邦通信监管局（Roskomnadzor）维护的国家登记册上。除此之外，.ru 域名的持有者还需通过俄罗斯国家公共服务门户 Gosuslugi 验证身份，而该门户会要求提供护照等俄罗斯身份证件。在这类情形下，短信验证码只是整个流程中很小的一环。当平台索要验证码时，虚拟号码可以帮你接收，但它无法取代证件核验、数字签名或政府门户验证。这些步骤必须通过服务商所要求的官方渠道来完成。

Tiger SMS 如何帮助你完成托管验证

Tiger SMS 是一项虚拟号码服务，帮助用户为线上注册接收短信验证码。你先选定要验证的服务，再为号码选择一个国家；如果某项服务在该国家无法使用，平台会在付款前提醒你。只有在短信实际到达时才会扣费；若用所提供的号码无法完成注册，则可获得退款。

托管注册的常规流程如下：

1. 创建 Tiger SMS 账户或登录已有账户。

2. 使用任意一种可用的支付方式充值，其中包括在俄罗斯和中国常见的付款方式。

3. 从服务列表中选择你的托管平台；如果列表中没有，可选择“Any service（任意服务）”选项——但此时无法保证一定可用。

4. 为虚拟号码选择国家。

5. 申请号码。

6. 在托管注册页面的手机栏中填入该号码。

7. 等待短信验证码送达。

8. 从 Tiger SMS 复制验证码。

9. 在托管平台上填入验证码，完成确认。

有几点实用说明，能让你心里有数。默认情况下，一个号码只为一项服务接收一条短信；如需用同一号码接收多项服务的验证码，请联系客服。该号码用于接收验证码，并不能用来拨打电话、发送消息或日后找回账户。你既可以通过网站操作，也可以使用 Telegram 机器人，视自己的习惯而定。验证码通常很快就会到达，但送达速度会因服务和国家而异。对于需要大批量注册的企业，客服可就批量价格和 API 接入提供建议。

企业有责任遵守其所使用各服务的规则。对于用户在第三方平台上的行为，Tiger SMS 概不负责；若账户成功注册后又遭到封禁、停用、限制、审查或功能受限，Tiger SMS 不予退款。

让你的托管账户顺利通过验证

无论要上线的是个人页面还是企业平台，手机验证都不该拖慢建站的脚步。虚拟号码让你接收短信验证码、把自己的 SIM 卡保护起来，并选用服务商所期望的那个国家的号码——同时把更深入的身份核验交回给官方流程去完成。如果你想用更快、更注重隐私的方式接收托管验证码，不妨创建一个 Tiger SMS 账户，选好服务和国家，几分钟内即可开始。如果你的团队需要大规模使用虚拟号码，可创建账户并联系客服，一起商定批量价格、API 接入，以及最适合你所用服务和国家的方案。