如何在TIGER SMS网站上充值余额

在本文中，我们将讨论目前在TIGER SMS网站上充值余额的所有选项。

1）通过Cryptomus充值 通过Cryptomus充值是最为清晰和方便的支付方式之一，适用于所有用户。

1. 转到充值余额选项卡

2. 选择Cryptomus支付方式

3. 在下方输入您想要充值到余额的金额

4. 点击“充值

5. 接下来会打开一个带有付款窗口的网站，在这里您需要选择加密货币和网络

6. 点击确认按钮并扫描QR码

7. 完成付款

2）通过Alipay充值 通过Alipay充值非常适合中国用户

1. 选择Alipay支付服务并点击充值

2. 网站将打开一个页面，在这里您需要选择要充值到余额的金额

3. 在下方输入您的联系信息，并选择其中一种提供的付款方式来确认支付。请注意，支付中会有手续费

4. 您需要返回TIGER SMS网站，并输入支付系统的确认码以完成支付。您需要在搜索引擎中输入订单号

5. 成功搜索后，页面上会显示支付信息，页面底部会显示卡密码。您需要将其粘贴到支付页面上

6. 要正确使用卡密码：首先点击您使用的支付系统按钮。之后，您可以成功使用卡密码

3）通过Lava钱包充值

1. 在选择支付方式页面中选择“LAVA”

2. 选择LAVA后，您将被重定向到LAVA服务的网站上进行支付

3. 登录您的LAVA账户。如果您没有账户，请注册并按照网站上的说明创建账户

4. 在LAVA页面上检查订单金额和详细信息。请注意，您要充值的金额必须考虑TIGER SMS网站和LAVA支付服务的手续费。在这种情况下，支付金额为316.51卢布

5. 选择资金来源（例如LAVA账户余额）

6. 点击确认支付按钮。根据安全设置，可能需要输入一次性密码（OTP）或通过手机应用程序进行确认

7. 等待支付处理完成。这可能需要几秒钟。成功支付后，您将被重定向回卖家网站，并会看到订单确认信息

8. 确认接收：您将在您提供的电子邮件或电话上收到支付完成确认和订单信息

4) 使用俄罗斯银行卡为账户充值. 对于大多数俄罗斯用户来说，这是最简单和清晰的充值方式。

1. 选择您喜欢的支付方式