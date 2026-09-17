加入最佳短信联盟计划，通过 Tiger SMS 开始赚钱。

搜索“短信联盟计划”，出来的大部分内容都分为两类：一类是批量短信营销平台，为推荐企业注册并发送短信活动支付佣金；另一类是短信验证服务，为推荐需要临时号码的人支付佣金。这是两种不同的产品，解决不同的问题，把两者混淆是大多数人最终加入错误计划的最常见原因。

Tiger SMS 属于第二种——一个围绕短信验证和虚拟号码、而非营销活动建立的联盟计划。

短信联盟计划到底为什么付费

在营销平台联盟计划中，你是因为推荐企业注册并随后向自己的客户发送批量短信而获得报酬。而在像 Tiger SMS 这样的短信验证联盟计划中，付费方式不同：你推荐的人激活虚拟号码所花费金额的一定百分比，只要他们持续使用该服务，你就会持续获得，直到达到每个推荐的上限。

这一区别很重要，因为它改变了该计划真正适合的人群。营销短信联盟计划适合拥有企业主受众的人。验证短信联盟计划适合其受众本身需要虚拟号码的人——出于隐私、第二账号、应用测试、避免泄露个人号码等目的。

Tiger SMS 联盟计划如何运作

获取你的链接。登录 Tiger SMS 账户，生成带有可自定义短码的个人推荐链接。

把它分享到真正相关的地方——一篇评测、一个 Telegram 频道、一个 YouTube 描述、一个论坛帖子，或直接推荐。

有人点击，然后在 90 天内注册。点击会为你保留该用户 90 天；一旦他们在此期间注册，他们就永久属于你，而不只是保留到窗口结束。

他们激活一个号码，你赚取 5%——不只是他们的第一次激活，而是他们进行的每一次激活，直到你从该用户身上获得的总收入达到 $50。

联盟计划之间真正应该比较什么

头条佣金率是每个人最先比较的数字，但单独看，它是最没用的指标。有几件事更重要：

佣金会持续支付，还是一次付款后就停止？有些计划只在首次存款时支付一次，之后什么都没有。Tiger SMS 会在推荐用户进行的每一次激活上持续支付。

一次点击会为你保留多久？较短的窗口意味着一个犹豫不决的读者会让你失去这次推荐。Tiger SMS 会将点击保留 90 天，之后一旦他们注册，该推荐就永久归你。

有没有上限，是按每个推荐计算还是按整个计划计算？Tiger SMS 将每个推荐的终身收入上限定为 $50——但你推荐多少人没有限制，所以天花板会随着你的触达范围而扩大，而不是受整个计划总量限制。

你实际如何获得付款？Tiger SMS 提供两种方式：从 $1.00 起即时转入你的 Tiger SMS 余额，或从 $20.00 起提现 USDT，固定收取 $1.00 网络费。

与一些宣传更高头条百分比的竞争对手相比，Tiger SMS 的 5% 费率处于中间位置——通常能抵消这一点的是永久归因和无推荐人数上限的组合，这比一次性高百分比更能奖励活跃、持续的受众。

这个计划真正适合谁

覆盖隐私工具、账号注册或应用自动化的 Telegram 频道主。

发布关于如何不使用个人号码验证应用指南的博主和站长——这类内容在发布很久之后仍会持续被找到。

短信验证服务的评测和比较网站，在那里推荐链接可以替代原本无法变现的提及。

已经经常回答“你用哪家服务获取虚拟号码”的论坛常客。

任何非正式推荐 Tiger SMS 的人，即使没有网站——直接链接的运作方式也一样。

要点总结

并非所有“短信联盟计划”都为同一件事付费——加入前先确认它是为营销平台注册付费，还是为验证服务推荐付费

Tiger SMS 在每次激活上支付 5%，不只是第一次，每个推荐终身上限为 $50

归因从首次点击起持续 90 天，之后一旦推荐用户注册就变为永久

你推荐的人数没有上限——收益随触达范围扩展，而不是受整个计划上限限制

常见问题

短信联盟计划和推荐计划有什么区别？在这个语境中，这两个术语基本可以互换使用——都描述通过个人链接为服务带来新用户并获得佣金。 Tiger SMS 的短信联盟计划和营销短信联盟计划一样吗？不一样——Tiger SMS 是为推荐需要虚拟号码进行短信验证的人付费，而不是为推荐企业注册并发送批量营销短信付费。 加入需要网站吗？不需要——Telegram 频道、论坛活动，甚至直接推荐给你认识的人，运作方式都一样。 5% 佣金实际上如何计算？它是你的推荐用户激活每个号码金额的 5%，无论是单次购买还是批量购买，直到你从该用户身上获得的总收益达到 $50。 推荐用户达到 $50 上限后会怎样？你会停止从该特定用户身上赚取新佣金，但已经赚到的 $50 会留在你的账户中——而且你可以推荐的其他人数没有限制。

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