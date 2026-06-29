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如何选择购买虚拟号码的国家

内容

如何选择购买虚拟号码的国家

选择之前的快速解答

什么是虚拟号码？

号码所属的国家为什么重要？

某些国家的号码是否更实惠？

什么是送达率？

Tiger SMS 如何帮助我选择国家？

为什么虚拟号码并不都一样

某些平台只接受特定国家

价格取决于号码供应的难易程度

送达率影响验证码能否送达

Tiger SMS 如何让选择国家更轻松

仅显示兼容的国家

仅在收到验证码时才收费

通过 API 为企业批量获取号码

选择适合你需求的国家

如何选择购买虚拟号码的国家

如何选择购买虚拟号码的国家

当你注册一个需要电话验证的在线平台时，虚拟号码可以让你在不使用个人 SIM 卡的情况下接收短信验证码。很多人忽视的一个细节是该号码所属的国家。号码所属国家会影响某个平台是否接受该号码、号码的价格，以及验证码送达的可靠程度。虽然人们常常搜索如何“购买虚拟号码”，但这种号码并不是供长期持有而购买的——你支付的是接收一条短信验证码的费用，而且只有在验证码真正送达时，Tiger SMS 才会向你收费。在一开始就选对国家，有助于避免注册失败，本指南将说明在决定之前需要考虑哪些因素。

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什么是虚拟号码？

虚拟号码是一种在线电话号码，用于在注册过程中接收短信验证码。它无需实体 SIM 卡即可使用，并不用于拨打电话、发送短信或长期使用。

号码所属的国家为什么重要？

每个号码都与特定国家绑定，不同地区的号码在各平台上的处理方式也不同。可用性、价格以及验证码能否送达，都会因号码注册地的不同而变化。

某些国家的号码是否更实惠？

是的。供应较为容易的号码通常价格更低，而来自供应有限地区的号码价格往往更高。

什么是送达率？

送达率指的是验证码实际抵达号码的频率。某些平台向特定地区发送消息时会遇到困难，因此较高的送达率意味着更有可能完成注册。

Tiger SMS 如何帮助我选择国家？

Tiger SMS 会显示与你所选平台兼容的国家，让你无需猜测。对于未列出的平台，你也可以选择“任意服务”选项，不过这种情况下无法保证可用性。