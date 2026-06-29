Cómo elegir un país para comprar un número virtual

Cuando te registras en una plataforma en línea que solicita verificación por teléfono, un número virtual te permite recibir el código SMS sin usar tu SIM personal. Un detalle que muchas personas pasan por alto es el país asociado a ese número. El país influye en si una plataforma concreta aceptará el número, en cuánto cuesta y en la fiabilidad con la que llega el código de verificación. Aunque la gente suele buscar cómo “comprar un número virtual”, el número no se adquiere para una propiedad a largo plazo: pagas por recibir un código SMS y Tiger SMS solo te cobra cuando ese código llega realmente. Elegir el país correcto desde el principio ayuda a evitar un registro fallido, y esta guía explica qué conviene valorar antes de decidir.

Respuestas rápidas antes de elegir

¿Qué es un número virtual?

Un número virtual es un número de teléfono en línea que se usa para recibir códigos de verificación por SMS durante el registro. Funciona sin una tarjeta SIM física y no está pensado para llamadas, mensajes salientes ni un uso a largo plazo.

¿Por qué importa el país del número?

Cada número está vinculado a un país concreto, y las plataformas tratan de forma distinta los números de diferentes regiones. La disponibilidad, el precio y la posibilidad de que llegue el código pueden variar según el lugar donde esté registrado el número.

¿Los números de algunos países son más económicos?

Sí. Los números más fáciles de suministrar suelen costar menos, mientras que los de regiones con disponibilidad limitada tienden a tener un precio más alto.

¿Qué es la tasa de entrega?

La tasa de entrega indica con qué frecuencia un código de verificación llega realmente al número. Algunas plataformas tienen dificultades para enviar mensajes a determinadas regiones, por lo que una tasa de entrega más alta significa más probabilidades de completar el registro.

¿Cómo me ayuda Tiger SMS a elegir un país?

Tiger SMS muestra los países que funcionan con la plataforma que selecciones, así no tienes que adivinar. También puedes elegir la opción “Cualquier servicio” para plataformas que no aparezcan en la lista, aunque en ese caso no se garantiza la disponibilidad.