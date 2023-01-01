2025'te Telefon Numarası ve E-posta Olmadan Telegram Hesabı Nasıl Kaydedilir?

2024 yılında Telegram, kayıt sürecini güncelledi ve bu durum, yeni bir hesap oluşturmak isteyen bazı kullanıcılar için zorluklar yaratabilir. Artık bir hesap oluşturmak için e-posta doğrulaması gerekiyor. Bu, kişisel bilgilerini paylaşmak istemeyen herkes için bir engel olabilir. Ancak endişelenmeyin—bu yeni kuralı nasıl kolayca aşabileceğinizi açıklayacağız!

Kayıt Süreci Neden Değişti?

The Open Network (TON) ekosistemine kripto para cüzdanlarının eklenmesi, hesap güvenliğini artırma ihtiyacını doğurdu. Telegram, güvenliği artırmak için e-posta doğrulamasını zorunlu hale getirdi.

Bu Neden Önemli?

Bu adım, ekstra güvenlik sağlamak için gereklidir. Eski Telegram kullanıcıları, sadece hesaplarını korumak için önerilen adımları takip etmeleri gerektiğinden, bu değişikliği pek fark etmeyebilir. Ancak yeni kullanıcılar artık e-posta doğrulaması yapmadan kayıt olamazlar.

2025'te Yeni Telegram Kullanıcıları Ne Yapmalı?

Yeni bir hesap oluşturmak için e-posta doğrulaması yapmanız gerekecek. Ancak endişelenmeyin—bunu sanal numaralar kullanarak kolayca atlatabilirsiniz.

E-posta Kullanarak Nasıl Kayıt Olunur?

Bir E-posta Servisi Seçin

Gmail veya Yandex gibi bir e-posta hizmeti seçin. Biz, kullanım kolaylığı açısından Gmail tercih ettik.

Sanal Numara Satın Alın

E-posta kaydı için SMS doğrulaması gerekir. TIGER SMS hizmetini kullanarak sanal numara edinin. ABD, Rusya, Meksika, Brezilya veya sizin için en uygun ülkenin numarasını seçin.

E-posta Kaydını Tamamlayın

Sanal numarayı kullanarak Gmail hesabınızı doğrulamak için gerekli SMS kodunu alın.

Şimdi – Telegram’ı E-posta ile Kaydedin

Telegram Hesabı Oluşturma

Telegram uygulamasını açın, "Başlat" düğmesine basın ve TIGER SMS aracılığıyla aldığınız telefon numarasını girin.

E-posta Doğrulaması

Önceden kaydettiğiniz e-posta adresini kullanarak, Telegram hesabınızın doğrulamasını tamamlayın.

Tebrikler!

Artık kişisel telefon numaranızı kullanmadan Telegram hesabınızı başarıyla kaydettiniz.

Telegram Kaydı İçin TIGER SMS Nasıl Kullanılır?

TIGER SMS, geçici sanal telefon numaraları sunan bir hizmettir. Bu sayede, e-posta doğrulaması gerektiren kayıt işlemlerini atlayabilirsiniz.

Bu hizmet, özellikle yeni güncellemelerin henüz uygulanmadığı ülkelerde oldukça kullanışlıdır. Örneğin, Brezilya, Meksika, Tayvan, Rusya veya ABD numaralarını kullanarak e-posta doğrulamasını atlayabilirsiniz.

Sonuç

2025'te Telegram kaydı biraz daha karmaşık hale geldi, ancak endişelenmeyin. TIGER SMS kullanarak yeni gereklilikleri kolayca aşabilir ve sorunsuz bir şekilde Telegram hesabınızı oluşturabilirsiniz.

Kolaylık ve güvenlik, TIGER SMS'in sunduğu en büyük avantajlardan biridir ve bu hizmet, teknolojik değişimlere hızla uyum sağlamanıza yardımcı olur.