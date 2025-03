Como Registrar uma Conta no Telegram Sem Número de Telefone e E-mail em 2025

Em 2024, o Telegram atualizou seu processo de registro, o que pode ter causado dificuldades para alguns usuários que desejavam criar uma nova conta. Agora, para se cadastrar, a verificação por e-mail é obrigatória, afetando aqueles que querem criar uma conta sem utilizar seus dados pessoais. Vamos explicar o que isso significa e como você pode facilmente contornar essa nova regra usando serviços de números virtuais.

Por que o processo de registro mudou?

A introdução de carteiras de criptomoedas no ecossistema The Open Network (TON) levou à necessidade de maior proteção de contas. Para aumentar a segurança, o Telegram tornou a confirmação por e-mail obrigatória.

Por que isso é importante?

Essa etapa extra ajuda a melhorar a segurança. No entanto, os usuários antigos do Telegram podem não perceber as mudanças, pois só precisam seguir as novas recomendações para proteger sua conta. Já os novos usuários terão que passar pelo processo de verificação de e-mail.

O que os novos usuários do Telegram devem fazer em 2025?

Para criar uma nova conta, será necessário confirmá-la por e-mail. Mas não se preocupe, existem formas mais fáceis de lidar com isso. Neste guia, vamos mostrar como evitar a verificação de e-mail utilizando números virtuais.

Como Registrar Usando um E-mail

Para verificar sua conta, será necessário criar um endereço de e-mail, como no Gmail. O processo é rápido, mas envolve algumas etapas adicionais.

-Escolhendo um E-mail

Escolha um serviço de e-mail, como Gmail ou Yandex. Para mais praticidade, escolhemos o Gmail.

-Comprar um Número Virtual

Para registrar seu e-mail, é necessária uma confirmação por SMS. Use o serviço TIGER SMS, que fornece números virtuais para receber SMS. Escolha o país cujo número for mais conveniente para você, seja EUA, Rússia, México, Brasil ou outros.

-Finalizando o Registro do E-mail

Use o número virtual para receber o código necessário e concluir o registro no Gmail.

Agora – Registrando o Telegram Usando um E-mail

-Criar uma Conta no Telegram

Abra o Telegram ou o aplicativo, clique em "Começar" e insira o número de telefone obtido através do TIGER SMS.

-Confirmação por E-mail

Use o e-mail registrado anteriormente para concluir o processo de confirmação no Telegram.

Parabéns! Você concluiu com sucesso o novo procedimento de registro no Telegram sem precisar usar seu número de telefone pessoal.

Como Usar o TIGER SMS para o Registro no Telegram

O TIGER SMS é um serviço que oferece números de telefone virtuais temporários, ajudando os usuários a evitar as limitações do registro com e-mail. Com essa ferramenta, você pode comprar um número de qualquer região disponível e registrar uma conta no Telegram sem dificuldades.

Além disso, é útil para usuários em países onde a nova atualização ainda não foi implementada. Por exemplo, você pode usar um número do Brasil, México, Taiwan, Rússia ou EUA para evitar as etapas extras de confirmação por e-mail.

Conclusão

Em 2025, o registro no Telegram ficou um pouco mais complicado, mas isso não é motivo para preocupação. Com os números virtuais temporários do TIGER SMS, você pode facilmente contornar os novos requisitos e registrar sua conta sem problemas. Simplicidade e segurança são os diferenciais desse serviço, ajudando você a se manter atualizado com as últimas mudanças tecnológicas.