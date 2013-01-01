 Telegramda nasıl anonim olarak iletişim kurulur: Kimliğin tespit edilme riski olmadan
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Telegramda nasıl anonim olarak iletişim kurulur: Kimliğin tespit edilme riski olmadan.

Telegramda nasıl anonim olarak iletişim kurulur: Kimliğin tespit edilme riski olmadan.

Telegram, 2013 yılında Pavel ve Nikolay Durov tarafından kurulmuş ve en popüler mesajlaşma uygulamalarından biri haline gelmiştir. Bu hizmet metin, ses ve video mesajları göndermeyi, fotoğraf ve belgeleri paylaşmayı, ayrıca grup sohbetleri ve kanalları kullanarak iletişim kurmayı mümkün kılar.  Gizlilik ve güvenlik önem kazandıkça, Telegram bu alanlarda öne çıkmış, dünya çapında 700 milyondan fazla aktif kullanıcıya sahip olmuştur.

Telegram'da anonimlik sağlamak için özel çözümler kullanılabilir. Örneğin, TIGER SMS servisinden alınan anonim numaralar, SIM kartlarına bağlı olmadan kişilerin kimliklerini açıklamadan anonim kalmasını sağlar.

Telegram için anonim numaralar, kişisel bilgilerin gizliliğini koruma imkanı sunar. Anonim bir Telegram numarası edinmek, kişiyi belirli bir kimliğe bağlamadan iletişim kurulabilmesini sağlar. Mağazalarda satılan standart SIM kartlar, sahiplerinin pasaport bilgileriyle ilişkilendirilmiş olduğundan, veri tabanı sızıntıları yoluyla kötü niyetli kişiler tarafından izlenebilir hale gelirler.

Telegram için TIGER SMS servisi üzerinden anonim bir numara edinmek birkaç basit adımda gerçekleştirilebilir. 