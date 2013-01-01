 如何在 Telegram 中匿名通信：无身份识别风险
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如何在 Telegram 中匿名通信：无身份识别风险

内容

在Telegram保持匿名

通过TIGER SMS服务购买Telegram的匿名号码

使用临时虚拟号码在Telegram中创建匿名账户

如何在 Telegram 中匿名通信：无身份识别风险

Telegram成立于2013年，由Pavel和Nikolai Durov创立，成为最流行的即时通讯应用之一。该服务允许用户发送文字、语音和视频消息，交换照片和文档，还可以通过群组聊天和频道功能进行交流。在俄罗斯，Telegram成为了最重要的新闻来源和数百万用户交流的平台。在隐私和安全性变得越来越重要的今天，Telegram以其卓越的隐私保护功能脱颖而出，全球拥有超过7亿活跃用户。

为了在Telegram保持匿名，可以使用一些特殊解决方案，例如来自TIGER SMS的匿名电话号码。这些虚拟号码不与SIM卡绑定，允许用户保持匿名状态，不泄露个人信息。

购买Telegram的匿名号码意味着使用一个不能被追踪到具体个人的联系方式。传统的在商店购买的SIM卡与所有者的护照信息相关联，因此容易通过数据库泄露被不法分子追踪。

通过TIGER SMS服务购买Telegram的匿名号码可以简单地分为几个步骤。网站提供直观的界面和实惠的价格政策，使购买过程变得便捷：

1. 首先在网站上注册个人资料，这样可以使用商店的所有功能，而不需要提供个人信息。

2. 充值余额也非常简单快捷，支持多种支付系统，包括加密货币钱包。资金会立即存入账户。

3. 选择适当的服务和所需国家购买用于在Telegram中使用的临时虚拟号码。点击“购买”按钮后，转到支付页面。

4. 所有购买的号码可以通过“号码历史记录”部分进行管理。

要使用临时虚拟号码在Telegram中创建匿名账户，按照以下步骤进行操作：

1. 打开Telegram时，系统会要求输入手机号码。选择正确的国家代码，输入预先购买的虚拟号码。

2. Telegram会发送包含确认代码的短信到指定的虚拟号码

3. 然后登录到TIGER SMS的网站，进入个人账户，在那里可以匿名地获取用于Telegram的短信代码。点击相应按钮并复制收到的代码。

4. 返回Telegram注册窗口，输入复制的代码。

通过这些步骤完成注册过程。创建的账户为持有者提供完全匿名性，不会引起安全系统的怀疑

阿列克谢·沃尔科夫
作者: 阿列克谢·沃尔科夫

在线昵称为LexVolkov，是一位经验丰富的来自西伯利亚的IT记者，为软件开发和网络安全提供敏锐的见解。他的文章将复杂的IT概念与实际应用联系起来，使他成为俄罗斯科技界值得信赖的声音。