Dolphin Anty ve Tiger SMS: Herhangi Bir Platformda Birden Fazla Hesap Nasıl Oluşturulur?

Birçok çevrimiçi iş, çevrimiçi pazarlama ve itibar yönetimi, büyük sayıda hesabın yönetilmesini gerektirir. Buna çoklu hesap yönetimi denir. Onlarca, yüzlerce veya daha fazla hesabı yönetmek, hesap çiftlikçiliği olarak adlandırılır.

Çoklu Hesap Yönetimi Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

Bu, bir platformda büyük sayıda hesabın tek bir kullanıcı tarafından oluşturulmasıdır. Herhangi bir çevrimiçi platform, bir kullanıcının sahip olabileceği hesap sayısını sınırlı tutar.

Bu limitlerin aşılması, göründüğü kadar kolay değildir. Birçok site, manipülasyonlarla mücadele etmek için antifraud (hile karşıtı) sistemleri kullanır. Bu sistemler, tarayıcı parmak izlerini tarar ve kullanıcıları, platformda daha fazla hesap oluşturmayı amaçlayanları tanımak için bu verileri kullanır. Antifraud sistemleri, ayrıca, platform kurallarını ihlal ederek daha önce yasaklanan kullanıcıların kayıtlarını engeller.

Tarayıcı parmak izi (parmak izi) kullanıcının tarayıcı ve cihazı hakkında benzersiz bilgiler içeren bir veridir. Bu, tarayıcı ayarları, işletim sistemi, yüklenmiş yazı tipleri, ekran çözünürlüğü ve diğer özellikleri içerir. Bu özelliklerin birleşimi, bir kullanıcının tanımlanmasını sağlayan benzersiz bir imza oluşturur. Bu, çerezler olmadan bile kullanıcıları tanımak için kullanılabilir.

İnternetteki birçok faaliyet alanında, çoklu hesap yönetimi aşağıdaki nedenlerle gereklidir:

Profil Tanıtımı: Bunun tipik bir örneği, YouTube videolarıdır. Bu videoların beğenilerini ve yorumlarını, yüzlerce ve binlerce hesap kullanarak şişirmek mümkündür. Ancak bu kadar çok sayıda hesap oluşturmak tek bir kullanıcı için mümkündür, ancak sistem manipülasyonu fark eder. Bu nedenle, platformların, bu hesapların farklı kullanıcılara ait olduğuna inanması gerekir. Aynı şey, Twitter, TikTok, Google Play ve benzeri platformlar için de geçerlidir.

İtibar Manipülasyonu: Bu, genellikle olumlu yorumlar ve onay mesajları yayınlamayı içerir. Yorum siteleri, manipülasyonlara karşı çok sıkıdır. Bir kullanıcı birden fazla hesap oluşturup ardından yorumlar yazarsa, hemen engellenir.

Reklam Ölçeklendirme: Reklam platformları genellikle bir kullanıcı için hesap sayısını sınırlar. Ancak sadece bir hesapla büyük hacimli reklamlar başlatmak mümkün değildir.

SMM Ölçeklendirme: Bazen bir SMM uzmanı, bir sosyal ağın tek bir kullanıcıya izin verdiğinden daha fazla profili veya sayfayı yönetmek zorundadır.

Reklam İzleme: Çevrimiçi reklam kampanyalarıyla çalışanlar, yalnızca promosyonları başlatmak için değil, aynı zamanda rakiplerin reklamlarını izlemek için de birçok hesap oluşturur. Örneğin, Facebook profilini farklı ilgi alanlarıyla doldurup farklı cihazları simüle ederek farklı reklamlara göz atabilirsiniz.

Ücretsiz Servis Versiyonlarının Uzatılması: Bazı hizmetler, yeni kullanıcılar için sınırlı bir süreyle indirimli veya ücretsiz sürümler sunar. Bunları daha uzun süre kullanabilmek için birden fazla hesap oluşturmanız gerekir.

Bahis Limitlerini Aşma: Bazı bahis siteleri, tek bir oyuncu için ilk bahis miktarını ve belirli bir süre içinde yapılacak bahis sayısını sınırlar. Bu limitleri aşmak için oyuncuların birden fazla hesap oluşturması gerekir.

Not: Bazı kullanıcılar, birçok hesap oluşturarak şüpheli faaliyetlerde bulunabilir—spam gönderme, dolandırıcı mesajlar, klon sayfalar oluşturma, yasaklı maddeler satma, siber zorbalık yapma vb. Bu tür faaliyetler, sınırda ya da tamamen yasa dışıdır. Tiger SMS ve Dolphin Anty hizmetlerinin, yasa dışı faaliyetler için kullanımını yasakladığını belirtmek gerekir.

Ancak, çoğu durumda çoklu hesap kullanımı, ahlaki veya yasa dışı faaliyetlerle ilişkili değildir. Bu nedenle, bu yazıda, birçok hesabı oluşturmak için nasıl sınırlamaların aşılacağını açıklıyoruz.

Birden Fazla Hesap Nasıl Oluşturulur?

Limitleri aşmak ve antifraud sistemlerini kandırmak için, tarayıcı parmak izini değiştirmek gerekir. Bunun için en iyi araç, anti-detect tarayıcısıdır. Bu sayede tarayıcı profilleri (BP’ler) oluşturabilirsiniz. Her profil, ayrı bir kullanıcıyı simüle eden izole bir alandır ve bu profil benzersiz bir dijital parmak izine sahiptir.

Dolphin Anty’de Tarayıcı Profilleri Listesi ve Açılması

Bir tarayıcı profili oluşturduğunuzda, birçok cihaz ve işletim sistemi simüle edebilir, ayrıca konumunuzu değiştirmek için proxy ekleyebilirsiniz.

Dolphin Anty’de Profil Oluşturma, Proxy Ekleme ve Profilin Simüle Edeceği İşletim Sistemi Seçme.

Parmak izi simülasyonunun başarılı olması için, antifraud sistemlerinin gözünde doğal ve tutarlı görünmesi gerekir. Şimdi "None" profiline Polonya proxy’leri ekleyip Pixelscan sitesine gidelim.

Pixelscan’da, antifraud sistemlerinin nasıl çalıştığı ekranda gösterilir. Tarayıcı parmak izinde herhangi bir tutarsızlık varsa, bu ekranda gösterilecektir. Ancak burada Pixelscan herhangi bir tutarsızlık tespit etmedi, yani Facebook, Google, TikTok veya diğer platformlar da tespit etmeyecektir.

Böylece Dolphin Anty ile tarayıcı profilleri oluşturabilir ve her profil üzerinde aynı web sitesinde yeni bir hesap kaydedebilirsiniz. Profil sayısı, bu platformdaki hesap sayısı ile aynıdır. Site, tüm bu hesapların tek bir kişi tarafından kullanıldığını bilmeyecektir.

Sanal Numara Sağlayıcısına Neden İhtiyacınız Var?

Bazı çevrimiçi hizmetler, telefon numarası olmadan hesap kaydına izin vermez—Google, Facebook, Amazon, TikTok, Paypal, VK, Walmart vb. Burada sanal numara sağlayıcıları devreye girer. Bu hizmetler, kaydınız için veya işlem onayı için SMS alabileceğiniz bir numara kiralamanıza olanak tanır. Bu hizmetlerden biri Tiger SMS’tir.

Tiger SMS, Şunları Sunar:

Geniş Numara Seçeneği: 260’tan fazla ülkeden 100.000'den fazla sanal numara mevcuttur;

Düşük Maliyet ve Gerçek SMS Alma Ücreti: Fiyatlar 5 ruble’den başlar;

Anonimlik: Hizmeti kullanmak için kişisel veri gerekmez;

Çeşitli Ödeme Yöntemleri: Banka kartları, e-cüzdanlar ve kripto para dahil olmak üzere farklı ödeme yöntemlerini kabul eder;

API ile Otomasyon: Geliştiriciler ve işletme kullanıcıları, SMS alma sürecini otomatikleştirmek için API aracılığıyla entegrasyon yapabilirler.

Yeterli Teori. Şimdi Hizmeti Pratikte Test Edelim.

Tiger SMS ve Dolphin Anty Kullanarak Toplu Hesap Oluşturma

Örneğin, PayPal'da bir hesap kaydetmeye çalışalım, bunun için Tiger SMS'den ücretsiz bir numara kullanalım. Ücretsiz numaralar, web sitesinin ilgili bölümünde mevcuttur.

Aynı zamanda, Dolphin Anty'de bir Google profili açalım ve PayPal kayıt sayfasını açalım. Şimdi, Tiger SMS'de +46731298593 numarasını seçelim.

Sonra, PayPal'a geri dönelim ve bu numarayı kayıt için giriyoruz.

Numarayı kayıt alanına yerleştirin ve "Kaydol" düğmesine tıklayın. Sistem, sağlanan numaraya bir onay kodu içeren bir SMS gönderir.

Kodu giriyoruz ve her şey hazır!

Şimdi, sadece bir şifre girin, bir adres ekleyin (rastgele bir sokak ve ev numarası seçebilirsiniz) ve hesap kullanıma hazır.

Böylece, PayPal ve diğer herhangi bir serviste istediğiniz kadar hesap kaydedebilirsiniz. Tek sınırlama, Dolphin Anty profil sayınız ve satın aldığınız numara sayısıdır.

Önemli! Çoklu hesap açmak için, ücretli numaralar almanız gerekir çünkü herkes ücretsiz numaralara erişebilir. Bu, onaylı SMS'yi alıp hesabınıza erişebilecekleri anlamına gelir.

Özet

Antidetect tarayıcı Dolphin Anty ve Tiger SMS, çeşitli çevrimiçi görevler için sınırsız sayıda hesap oluşturmanıza olanak tanır. En önemli şey, bu hesapların güvenilir görünmesi ve gerçek ve farklı kullanıcılar tarafından oluşturulmuş gibi görünmesidir. Dolphin Anty'nin dolandırıcılık tespitini test etmek için 10 profil ile ücretsiz sürümü kullanın.