 Dolphin Anty 和 Tiger SMS：如何在任何平台上创建多个账户？
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Dolphin Anty 和 Tiger SMS：如何在任何平台上创建多个账户？

内容

什么是多账户管理以及它为什么重要？

浏览器指纹（指纹识别) - 是关于用户浏览器和设备的独特信息。包括浏览器设置、操作系统、安装的字体、屏幕分辨率等数据。这些特征的组合形成了一个独特的组合，即使不使用cookies，也可以识别用户。

同时，在许多互联网活动领域， 拥有多个账户是必需的，原因如下：

一个用户如何在一个平台上创建多个账户？

为了绕过限制和欺骗反欺诈系统，需要替换浏览器指纹。最好的工具是反检测浏览器。通过它，可以创建浏览器配置文件（BP）。每个配置文件都是一个隔离的空间，模仿具有独特数字指纹的单独用户。

在海豚安蒂中创建浏览器配置文件及其打开的列表。

为什么需要虚拟号码提供商？

TIGER SMS 是：

如何使用老虎短信和海豚安蒂批量创建账户？

总结

Dolphin Anty 和 Tiger SMS：如何在任何平台上创建多个账户？

许多互联网业务、在线营销、声誉管理都需要管理大量账户。这被称为多账户管理。而维护数十、数百甚至更多账户则被称为账户农场。

什么是多账户管理以及它为什么重要？

这是在同一平台上创建大量账户，由一个用户管理。任何在线平台都允许持有有限数量的账户。

 

走出这些限制并不像看起来那么容易。许多网站上都有反欺诈系统。它们扫描浏览器指纹，并通过它们识别出试图超出限制注册新账户的用户。反欺诈系统还会阻止那些因违反任何规则而被平台封禁的用户注册。

 

浏览器指纹（指纹识别) - 是关于用户浏览器和设备的独特信息。包括浏览器设置、操作系统、安装的字体、屏幕分辨率等数据。这些特征的组合形成了一个独特的组合，即使不使用cookies，也可以识别用户。

 

同时，在许多互联网活动领域， 拥有多个账户是必需的，原因如下：

- 推广个人资料。最明显的例子是YouTube视频推广，通过数百甚至数千账户刷赞和评论。一个用户可以注册这么多账户，但系统会识别出刷单。因此，需要让平台“认为”这些账户属于不同的用户。Twitter、TikTok、Google Play等其他类似资源的推广方式也是如此；

- 提升声誉。这主要是发布正面评价和肯定评论。评论网站对刷单监控非常严格。如果用户注册多个账户，然后开始积极发布评论，他们将立即被封锁；

- 广告扩展。广告平台通常限制一个用户可以拥有的账户数量。但是，用一个账户无法启动大量广告；

- 社交媒体营销扩展。有时社交媒体营销人员需要管理大量的个人资料、页面——比社交网络允许一个用户管理的还要多；

- 监控广告。那些从事在线广告活动的人不仅创建多个账户来启动推广，还用来监控竞争对手的广告。例如，通过用不同的兴趣填写Facebook个人资料，模拟不同的设备，可以跟踪不同的广告；

- 长期使用免费服务版本。一些服务为新用户提供折扣或有限时间的免费版本。为了更长时间地使用它们，必须创建更多的账户；

- 绕过下注限制。一些博彩公司限制首次下注的大小，以及一个玩家在一定时间内的下注数量。为了绕过这些限制，必须创建多个玩家账户。

 

值得注意的是，一些用户创建许多账户进行灰色活动——发送垃圾邮件、诈骗信息、创建克隆页面、销售禁止物质、网络欺凌等。这类活动要么处于法律边缘，要么完全非法。老虎短信（Tiger SMS）和海豚安蒂（Dolphin Anty）的规则禁止使用其服务进行非法行为。

 

然而，在大多数情况下，多账户管理并不涉及不道德和非法活动，因此我们将讲述和展示如何绕过创建多个账户的限制。

一个用户如何在一个平台上创建多个账户？

为了绕过限制和欺骗反欺诈系统，需要替换浏览器指纹。最好的工具是反检测浏览器。通过它，可以创建浏览器配置文件（BP）。每个配置文件都是一个隔离的空间，模仿具有独特数字指纹的单独用户。

在海豚安蒂中创建浏览器配置文件及其打开的列表。

 

创建浏览器配置文件时，可以模拟许多设备、操作系统，还可以添加代理以替换您的位置。

 

在海豚安蒂中创建配置文件，添加代理，并选择配置文件将模拟的操作系统。

 

为了成功模仿指纹，它必须在反欺诈系统眼中看起来自然且一致。我们将在波兰代理上打开None配置文件，并通过它访问Pixelscan网站。

 

在Pixelscan上显示了反欺诈系统的工作原理。任何浏览器指纹的不一致都会显示在屏幕上。然而，这里可以看到Pixelscan没有发现任何不一致，这意味着Facebook、Google、TikTok和其他平台也不会发现。

 

 

通过这种方式，使用海豚安蒂可以创建浏览器配置文件，并在每个配置文件中在同一网站上注册新账户。有多少BP，就有多少账户在该平台上。网站不知道所有这些账户都是由一个人使用的。

 

为什么需要虚拟号码提供商？

一些在线服务不允许在没有电话号码的情况下注册账户——如Google、Facebook、Amazon、TikTok、PayPal、VK、Walmart等。在这种情况下，虚拟号码提供商就派上了用场。这些服务允许您租用号码，以接收注册或在线操作确认的短信。TIGER SMS就是其中之

TIGER SMS 是：

- 广泛的号码选择。有来自260多个国家的100,000多个虚拟号码可供选择；

- 低成本和按实际接收短信付费。价格从5卢布起；

- 匿名性。使用服务不需要提供个人数据；

- 多种支付方式。服务接受各种支付方式，包括银行卡、电子钱包和加密货币；

- 自动化的API。为开发者和商业用户提供通过API集成的可能性，允许自动化接收短信消息的过程。

 

理论已经足够。让我们在实践中尝试这个服务。

 

如何使用老虎短信和海豚安蒂批量创建账户？

例如，让我们尝试使用老虎短信的免费号码在Paypal上注册账户。免费号码可以在网站的相应部分找到。

同时，在海豚安蒂中打开Google配置文件，并在其中打开Paypal注册页面。现在在老虎短信中选择+46731298593号码。

再次转到Paypal并输入此号码进行注册。

将号码输入注册字段并点击“注册”。系统会将带有确认代码的短信发送到指定号码。

输入此代码，一切就绪！

剩下的就是输入密码，添加地址（可以选择任何随机街道和门牌号），账户就可以使用了。

通过这种方式，可以在Paypal或任何其他服务中注册任意数量的账户。限制仅限于海豚安蒂中的配置文件数量和购买的号码数量。

重要！对于多账户管理，需要使用付费号码，因为任何人都可以访问免费号码。这意味着他们可能会接收到确认代码的短信，并访问您的账户。

 

总结

反检测浏览器 Dolphin AntyTIGER SMS允许创建无限数量的账户来执行各种在线任务。最重要的是，这些账户看起来可靠，并创建为真实的不同用户。为了测试Dolphin Anty的工作，可以使用具有10个配置文件的免费版本。



艾琳娜·库兹涅佐娃
作者: 艾琳娜·库兹涅佐娃

电子商务、电信和虚拟号码QA工程师，专注于自动化工具和测试方法。她的实用建议和评论对于寻求改进其工作流程的质量保证专家来说是无价的。