Dolphin Anty 和 Tiger SMS：如何在任何平台上创建多个账户？

许多互联网业务、在线营销、声誉管理都需要管理大量账户。这被称为多账户管理。而维护数十、数百甚至更多账户则被称为账户农场。

什么是多账户管理以及它为什么重要？

这是在同一平台上创建大量账户，由一个用户管理。任何在线平台都允许持有有限数量的账户。

走出这些限制并不像看起来那么容易。许多网站上都有反欺诈系统。它们扫描浏览器指纹，并通过它们识别出试图超出限制注册新账户的用户。反欺诈系统还会阻止那些因违反任何规则而被平台封禁的用户注册。

浏览器指纹（指纹识别) - 是关于用户浏览器和设备的独特信息。包括浏览器设置、操作系统、安装的字体、屏幕分辨率等数据。这些特征的组合形成了一个独特的组合，即使不使用cookies，也可以识别用户。

同时，在许多互联网活动领域， 拥有多个账户是必需的，原因如下：

- 推广个人资料。最明显的例子是YouTube视频推广，通过数百甚至数千账户刷赞和评论。一个用户可以注册这么多账户，但系统会识别出刷单。因此，需要让平台“认为”这些账户属于不同的用户。Twitter、TikTok、Google Play等其他类似资源的推广方式也是如此；

- 提升声誉。这主要是发布正面评价和肯定评论。评论网站对刷单监控非常严格。如果用户注册多个账户，然后开始积极发布评论，他们将立即被封锁；

- 广告扩展。广告平台通常限制一个用户可以拥有的账户数量。但是，用一个账户无法启动大量广告；

- 社交媒体营销扩展。有时社交媒体营销人员需要管理大量的个人资料、页面——比社交网络允许一个用户管理的还要多；

- 监控广告。那些从事在线广告活动的人不仅创建多个账户来启动推广，还用来监控竞争对手的广告。例如，通过用不同的兴趣填写Facebook个人资料，模拟不同的设备，可以跟踪不同的广告；

- 长期使用免费服务版本。一些服务为新用户提供折扣或有限时间的免费版本。为了更长时间地使用它们，必须创建更多的账户；

- 绕过下注限制。一些博彩公司限制首次下注的大小，以及一个玩家在一定时间内的下注数量。为了绕过这些限制，必须创建多个玩家账户。

值得注意的是，一些用户创建许多账户进行灰色活动——发送垃圾邮件、诈骗信息、创建克隆页面、销售禁止物质、网络欺凌等。这类活动要么处于法律边缘，要么完全非法。老虎短信（Tiger SMS）和海豚安蒂（Dolphin Anty）的规则禁止使用其服务进行非法行为。

然而，在大多数情况下，多账户管理并不涉及不道德和非法活动，因此我们将讲述和展示如何绕过创建多个账户的限制。

一个用户如何在一个平台上创建多个账户？

为了绕过限制和欺骗反欺诈系统，需要替换浏览器指纹。最好的工具是反检测浏览器。通过它，可以创建浏览器配置文件（BP）。每个配置文件都是一个隔离的空间，模仿具有独特数字指纹的单独用户。

在海豚安蒂中创建浏览器配置文件及其打开的列表。

创建浏览器配置文件时，可以模拟许多设备、操作系统，还可以添加代理以替换您的位置。

在海豚安蒂中创建配置文件，添加代理，并选择配置文件将模拟的操作系统。

为了成功模仿指纹，它必须在反欺诈系统眼中看起来自然且一致。我们将在波兰代理上打开None配置文件，并通过它访问Pixelscan网站。

在Pixelscan上显示了反欺诈系统的工作原理。任何浏览器指纹的不一致都会显示在屏幕上。然而，这里可以看到Pixelscan没有发现任何不一致，这意味着Facebook、Google、TikTok和其他平台也不会发现。

通过这种方式，使用海豚安蒂可以创建浏览器配置文件，并在每个配置文件中在同一网站上注册新账户。有多少BP，就有多少账户在该平台上。网站不知道所有这些账户都是由一个人使用的。

为什么需要虚拟号码提供商？

一些在线服务不允许在没有电话号码的情况下注册账户——如Google、Facebook、Amazon、TikTok、PayPal、VK、Walmart等。在这种情况下，虚拟号码提供商就派上了用场。这些服务允许您租用号码，以接收注册或在线操作确认的短信。TIGER SMS就是其中之

TIGER SMS 是：

- 广泛的号码选择。有来自260多个国家的100,000多个虚拟号码可供选择；

- 低成本和按实际接收短信付费。价格从5卢布起；

- 匿名性。使用服务不需要提供个人数据；

- 多种支付方式。服务接受各种支付方式，包括银行卡、电子钱包和加密货币；

- 自动化的API。为开发者和商业用户提供通过API集成的可能性，允许自动化接收短信消息的过程。

理论已经足够。让我们在实践中尝试这个服务。

如何使用老虎短信和海豚安蒂批量创建账户？

例如，让我们尝试使用老虎短信的免费号码在Paypal上注册账户。免费号码可以在网站的相应部分找到。

同时，在海豚安蒂中打开Google配置文件，并在其中打开Paypal注册页面。现在在老虎短信中选择+46731298593号码。

再次转到Paypal并输入此号码进行注册。

将号码输入注册字段并点击“注册”。系统会将带有确认代码的短信发送到指定号码。

输入此代码，一切就绪！

剩下的就是输入密码，添加地址（可以选择任何随机街道和门牌号），账户就可以使用了。

通过这种方式，可以在Paypal或任何其他服务中注册任意数量的账户。限制仅限于海豚安蒂中的配置文件数量和购买的号码数量。

重要！对于多账户管理，需要使用付费号码，因为任何人都可以访问免费号码。这意味着他们可能会接收到确认代码的短信，并访问您的账户。

总结

反检测浏览器 Dolphin Anty和TIGER SMS允许创建无限数量的账户来执行各种在线任务。最重要的是，这些账户看起来可靠，并创建为真实的不同用户。为了测试Dolphin Anty的工作，可以使用具有10个配置文件的免费版本。





