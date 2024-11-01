Perhatian! Pergi ke bagian API
API Daftar teratas Validator nomor telepon Dapatkan uang dengan SMS. Nomor bebas pulsa Blog Pertanyaan yang Sering Diajukan Umpan balik Mitra Kontak

Beli nomor telepon palsu untuk pendaftaran SMS Vida

Terima SMS secara online dengan nomor virtual

Gunakan nomor sekali pakai untuk mendaftar Vida tanpa mengekspos nomor pribadi Anda. Nomor virtual memungkinkan Anda menerima kode konfirmasi secara instan melalui TIGER SMS.

Jutaan orang mengandalkan Vida setiap hari. Jika Anda ingin akses tanpa membagikan nomor ponsel asli, nomor telepon sementara memudahkan Anda melewati verifikasi sambil tetap menjaga privasi.

Memilih top

Dipilih layanan

Vida
0

pcs

20 negara teratas untuk Vida

Berikut adalah 20 negara dengan tingkat pengiriman tertinggi

Lihat semua

Dapatkan nomor virtual sekali pakai untuk Vida

Nomor virtual memberi Anda akses penuh ke Vida sambil menjaga detail nomor asli Anda tetap tersembunyi. Nomor sekali pakai ini cocok untuk verifikasi cepat, profil bisnis, atau pengujian akun baru.

Manfaat memilih nomor virtual

Gunakan nomor Vida sementara untuk menghindari spam, menjalankan profil jangka pendek, atau mengelola banyak akun tanpa kartu SIM tambahan.

  • Buat profil Vida jangka pendek. Ideal untuk kampanye sementara atau pengecekan promo.
  • Lewati pembatasan geografis. Daftar meskipun akses Vida memerlukan nomor lokal.
  • Lindungi privasi. Jauhkan data kontak pribadi dari bot dan kebocoran.
  • Uji otomatisasi dan pesan massal. Buat akun tambahan tanpa mengganti perangkat.

Panduan Langkah-demi-Langkah untuk Memulai dengan TIGER SMS

Langkah 1

Buat Akun dan Tambahkan Dana

Mulailah dengan membuat profil pengguna di platform TIGER SMS. Setelah berhasil mendaftar, setorkan dana ke akun Anda untuk mendapatkan akses ke berbagai nomor virtual yang dirancang untuk memenuhi berbagai kebutuhan verifikasi.

Langkah 2

Pilih Negara dan Layanan Anda

Jelajahi daftar negara yang tersedia dan pilih yang paling sesuai dengan penggunaan Anda.

Langkah 3

Peroleh Nomor Virtual Anda

Lanjutkan dengan memilih nomor yang Anda inginkan dan klik opsi "Beli". Nomor yang dipilih akan muncul di bagian "Nomor Aktif" di dasbor Anda, siap digunakan segera.

Langkah 4

Gunakan nomor untuk verifikasi

Copy the acquired virtual number and enter it into the designated phone number field when registering or verifying your account

Langkah 5

Akses Kode Verifikasi Anda

Setelah layanan mengirim pesan verifikasi, kembali ke antarmuka TIGER SMS. Kode konfirmasi akan terlihat jelas di samping nomor aktif yang sesuai.

Bonus

Jika kode SMS Anda tidak tiba dalam waktu 20 menit, saldo Anda akan dikembalikan secara otomatis—tanpa pertanyaan. Anda hanya membayar untuk pesan yang berhasil diterima.

Manfaat utama menggunakan nomor sekali pakai

Data kontak pribadi tetap tersembunyi

Tidak perlu kartu SIM fisik atau perangkat cadangan

Kode verifikasi diterima secara instan online

Pilih nomor dari berbagai negara

Kesimpulan

Dengan TIGER SMS Anda dapat memverifikasi akun Vida berulang kali sementara nomor utama Anda tetap tersembunyi.

Selain Vida, layanan kami menawarkan nomor virtual sementara untuk aplikasi dan platform seperti:

Instagram+Threads

Tinder

WeChat

Google,youtube,Gmail

Yahoo

Googlemessenger

Whatsapp

Telegram

facebook

Viber

Any other

Shopee

Indomaret

JioMart

Microsoft

Amazon

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Kapan nomor baru ditambahkan?

Informasi mengenai ketersediaan nomor virtual baru dapat dipantau melalui bot Telegram resmi @TigerSMSofficial_bot. Kanal ini memberikan pembaruan tepat waktu untuk membantu pengguna mengakses inventaris nomor terbaru.

Saya menggunakan beberapa nomor, tetapi tidak ada yang menerima pesan.

Kami tidak dapat menjamin tingkat pengiriman SMS 100% untuk setiap nomor yang dibeli. Algoritme layanan dapat memblokir pengiriman pesan ke nomor sementara karena berbagai alasan. Untuk meningkatkan peluang keberhasilan, pertimbangkan strategi berikut:
  • • Cobalah terus menggunakan nomor baru.
  • • Coba nomor dari negara yang berbeda.
  • • Ubah alamat IP Anda dengan menggunakan layanan VPN.
  • • Keluar dari akun aktif lainnya di perangkat Anda.

Apa itu nomor virtual?

Nomor virtual adalah sumber daya telekomunikasi yang di-hosting di cloud, tidak terikat pada kartu SIM fisik atau perangkat, dan tidak bergantung pada lokasi geografis tertentu. Fungsi utamanya adalah menerima SMS, termasuk OTP dan kode aktivasi.

Bagaimana cara sistem menerima pesan SMS pada nomor virtual?

Layanan penerimaan SMS pada nomor virtual beroperasi melalui kombinasi perangkat dan perangkat lunak milik kami. Kami menggunakan infrastruktur sendiri untuk mengelola kartu SIM, bersama perangkat lunak khusus untuk mengalokasikan nomor seluler kepada pelanggan guna menerima pesan.

Layanan yang diinginkan tidak tersedia. Nomor mana yang harus saya beli untuk menerima kode?

Jika layanan spesifik yang Anda coba aktifkan tidak ditampilkan, pilih opsi yang bertuliskan "Lainnya" dan pilih negara yang sesuai dari daftar yang diberikan. Anda kemudian dapat melanjutkan dengan membeli nomor dan menggunakannya untuk menyelesaikan proses pendaftaran untuk layanan yang diinginkan.

