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أرقام إسبانيا وهمية مجانية للجميع

أرقام إسبانيا عامة يفتحها أي شخص. لا شريحة ولا تسجيل — رموز التفعيل تظهر مباشرة في هذه الصفحة.

الأرقام: 20 النشطة: 20

هذه الأرقام يستخدمها الجميع. الصفحة مفتوحة لأي شخص، لذا قد يقرأ غريبٌ الكود الذي تطلبه هنا، ولن يصبح الحساب ملكك وحدك أبدًا.

الأرقام التي تعمل الآن عرض 8 من 20

+34633597032 بانتظار رسالة لم تصل أي رسالة إلى هنا قط عرض الرسائل +34639283856 بانتظار رسالة لم تصل أي رسالة إلى هنا قط عرض الرسائل +34744752709 بانتظار رسالة لم تصل أي رسالة إلى هنا قط عرض الرسائل +34659606429 بانتظار رسالة لم تصل أي رسالة إلى هنا قط عرض الرسائل +34633056575 بانتظار رسالة لم تصل أي رسالة إلى هنا قط عرض الرسائل +34696605855 بانتظار رسالة لم تصل أي رسالة إلى هنا قط عرض الرسائل +34689555323 بانتظار رسالة لم تصل أي رسالة إلى هنا قط عرض الرسائل +34699132406 بانتظار رسالة لم تصل أي رسالة إلى هنا قط عرض الرسائل

الأرقام المجانية حسب الدولة

الأسئلة الشائعة

هو موجود في هذه الصفحة أصلًا. خذ أي رقم من القائمة بالأعلى، ضعه في نموذج تسجيل الخدمة التي تريدها وراقب صفحة الرقم: ستظهر فيها الرسالة الواردة ومعها الكود.

الإجمالي 20 رقمًا، منها 20 تعمل الآن — إمّا قيد التوزيع أو وصلتها رسالة مؤخرًا. أمّا البقية فتحتفظ بأرشيفها وقد تعود للعمل من جديد.

يمكنك المحاولة، والأكواد تصل فعلًا. لكن حساب المراسلة المرتبط برقم عام ليس ملكك: أي شخص يفتح هذه الصفحة يقرأ كود الدخول ويستطيع الاستيلاء عليه. للحساب الحقيقي استخدم رقمًا خاصًا.

الرقم مشترك، والخدمات تحدّ من التسجيل المتكرر من الرقم نفسه. جرّب رقم إسبانيا آخر أو رقم دولة أخرى أو عد لاحقًا، فالأرقام تُجدَّد بانتظام.

تحتاج رقمًا لا يراه سواك؟

الرقم الخاص في Tiger SMS يكلف بضعة سنتات، يعمل مرة واحدة، ويخصك وحدك. أما الأرقام المجانية فتبقى هنا متى أردت التجربة فقط.

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