Claude AI Sanal Telefon Numarası Kullanarak Kayıt Olma

Claude AI, metin oluşturma ve soru cevaplama gibi çeşitli görevlerde yardımcı olabilecek güçlü bir yapay zeka iletişim aracıdır. Hizmeti kullanmaya başlamak için kayıt olmanız gerekir, ancak Rusya'dan kayıt olmak zor olabilir. Bu kılavuzda, Claude AI'ya sanal telefon numarası kullanarak nasıl kayıt olacağınızı göstereceğiz.

1. TIGER SMS web sitesine kayıt olun: Claude AI'ya sanal telefon numarası kullanarak kayıt olmak için ilk adım TIGER SMS'e kayıt olmaktır. Bu platform, çevrimiçi hizmetleri doğrulamak için geçici sanal numaralar sağlar.

2. Gerekli miktarı yatırın ve sanal numarayı ödeyin: TIGER SMS web sitesine kaydolduktan sonra, numarayı ödemek için hesabınıza gerekli miktarı yatırmanız gerekir.

3. TIGER SMS web sitesindeki listeden Claude hizmetini ve ülkeyi seçin: TIGER SMS web sitesinde, konumunuza veya kayıt gereksinimlerinize uygun Claude hizmetini ve ülkeyi seçin.

4. Claude AI web sitesine girin.

5. Web sitesine kaydolun: Claude AI'da, Google hesabınız veya size uygun başka bir hesap seçeneğiyle kaydolun. Bu, kayıt sürecini hızlı ve kolay bir şekilde tamamlamanızı sağlayacaktır.

6. Telefon numaranızı ve yaşınızı doğrulayın: Kayıt yöntemini seçtikten sonra, TIGER SMS web sitesinden aldığınız geçici sanal telefon numarasını girin. Daha sonra, yaşınızı (18 yaş ve üzeri) da dahil ederek kayıt işlemini tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.

Claude AI'ya kayıt olmak için sanal telefon numarası kullanmak, kolaylık ve gizlilik sağlar. Kayıt süreci kendisi biraz zor görünebilir, ancak bu adımlar ve ipuçlarıyla, bu hizmetin güçlü özelliklerinden daha hızlı ve kolay yararlanabilirsiniz.