Registro no Claude AI usando um número de telefone virtual

O Claude AI é uma poderosa ferramenta de inteligência artificial para se comunicar e ajudar com várias tarefas, desde a geração de texto até responder perguntas. Para começar a usar o serviço, você precisa se registrar, o que pode ser difícil devido às restrições de registro da Rússia. Neste guia, mostraremos como se registrar no Claude AI usando um número de telefone virtual.

1. Registre-se no site do TIGER SMS: O primeiro passo para se registrar no Claude AI usando um número de telefone virtual é se registrar no TIGER SMS. Esta plataforma fornece números virtuais temporários para verificar vários serviços online;

2. Deposite o valor necessário e pague pelo número virtual: Depois de se registrar no site do TIGER SMS, você precisa depositar o valor necessário em sua conta para pagar pelo número;

3. Escolha o serviço Claude e o país da lista no site do TIGER SMS: No site do TIGER SMS, selecione o serviço Claude e o país que corresponde à sua localização ou requisitos de registro;

4. Acesse o site do Claude AI;

5. Registre-se no site: No Claude AI, selecione a opção de registro por meio de uma conta do Google ou outra conta conveniente para você. Isso permitirá que você conclua o processo de registro de maneira rápida e fácil;

6. Verifique o número de telefone e sua idade: Depois de selecionar o método de registro, insira o número de telefone virtual temporário obtido no site do TIGER SMS. Em seguida, siga as instruções na tela para concluir o registro, incluindo a verificação de sua idade (para maiores de 18 anos).

O uso de um número de telefone virtual para se registrar no Claude AI fornece conveniência e confidencialidade. O próprio processo de registro pode parecer pouco amigável, mas com esses passos e dicas, será mais fácil e rápido para você aproveitar os poderosos recursos deste serviço.