Telegram da kişisel telefon numarası kullanmadan kayıt olmak

Gizlilik ve güvenliğin giderek daha önemli hale geldiği bir dünyada Telegram, dünya çapında 700 milyondan fazla aktif kullanıcıya sahip en popüler mesajlaşma uygulamalarından biri olarak öne çıkıyor.

Birçok insanın merak ettiği konu ise gerçek bir telefon numarası kullanmadan Telegram'da hesap oluşturulup oluşturulamayacağı. Cevap evet! Sanal bir numara kullanarak hesap oluşturabilir ve bu işlemi kolayca ve güvenli bir şekilde yapabilirsiniz. Bu yöntem, gizlilik ve kullanım kolaylığı açısından mükemmel bir kombinasyon sunar, özellikle kişisel numaranızı paylaşmak istemiyorsanız.

İnsanların neden Telegram'da sanal numaraları tercih ettiğine dair birkaç neden şunlar olabilir:

Anonimlik: Sanal numaralar belirli bir kişiye bağlı değildir, böylece verilerinizi gizli tutmanızı sağlar.

Özel ve iş hayatının ayrılması: Farklı amaçlar için birden fazla hesap oluşturmak daha kolay ve kullanışlı hale gelir.

İşletme faaliyetleri: Reklam kampanyaları için birden fazla hesap gerekebilir. Sanal numaralarla bunu kolayca ve erişilebilir bir şekilde yapabilirsiniz.

Gerçek telefon numarası kullanmadan Telegram'da hesap oluşturmak istiyorsanız, bugün TIGER SMS üzerinden adım adım talimatlarımızı izleyerek kayıt olabilirsiniz.

Telegram hesabı oluşturma talimatları sanal numara kullanarak:

1. Kayıt: TIGER SMS web sitesine gidin ve hesap oluşturun. E-posta ile kaydolabilir veya VKontakte, Google veya Telegram ile hızlı bir şekilde oturum açabilirsiniz.

2. Hesabı doldurma: Kişisel hesabınıza giriş yapın ve hesabınızı doldurun. Kolay ödeme yöntemlerinden birini seçin ve gerekli miktarı girin.

3. Sanal numara satın alma: Numara satın alma bölümünde Telegram'ı hizmet olarak seçin. Daha sonra numarayı almak istediğiniz ülkeyi seçin ve "Satın Al" düğmesine basın.

4. Telegram'da sanal numara kullanma: Telegram'ı açın ve kayıt sürecini başlatın. TIGER SMS'ten satın aldığınız geçici sanal numarayı girin.

5. Sistem size doğrulama kodu içeren bir SMS gönderecektir. Bu kodu almak için TIGER SMS hesabınıza gidin.

6. Telegram'a kodu girin ve kaydı tamamlayın.

TIGER SMS ile sadece sanal bir numara değil, aynı zamanda Telegram hesabınızı gerçek telefon numaranızı kullanmadan hızlı, güvenli ve kullanışlı bir şekilde oluşturmanın avantajlarını da elde edersiniz. Hemen deneyin ve sanal numaraların sunduğu tüm avantajları yaşayın!

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