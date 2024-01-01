WinZO oyunu için sanal numarayla kayıt olun

WinZO, Hindistan'ın önde gelen oyun ve etkileşimli eğlence platformu olarak, geliştiricilere geleneksel uygulama içi satın almalar yerine mikro işlemlerle daha karlı bir yol sunan yenilikçi bir gelir modeli ile kendini ayırt eder. Bu çığır açıcı strateji, ortak geliştiriciler için Google Play ve Apple Store gibi ana akım uygulama mağazalarından elde edilen gelirleri aşan dikkate değer bir artışa yol açmıştır. Oyun dünyasının "Netflix'i" olma hedefiyle, WinZO, kullanıcıların arkadaşlarıyla oyun deneyimini yaşayabilecekleri bütünsel bir platform sunar. Hem yerel hem de uluslararası stüdyolarla iş birliği yaparak, WinZO, kullanıcılarına zengin bir oyun yelpazesi sunarak oyun deneyimini zenginleştirir. İngilizce dahil olmak üzere on iki dilde mevcut olan WinZO, 2024 yılı itibarıyla 75 milyonluk etkileyici bir kullanıcı tabanına sahiptir.