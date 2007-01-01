Yahoo'da Telefon Numarası Olmadan Nasıl Kayıt Olunur

Yahoo, Amerika'da hala çok popüler bir arama motorudur. Bunun şaşırtıcı bir yanı yok, çünkü internette gezinmenin yanı sıra, içinde hayatı çok daha kolaylaştıran birçok araç bulabilirsiniz. Bu makalede, gerçek bir telefon numarası olmadan kolayca nasıl kayıt olunacağını öğreneceğiz.

Yahoo Hesabı Kaydı

1. Sanal numara kiralama hizmeti seçin; iyi bir çözüm, kayıt sırasında ücretsiz numara alabileceğiniz TIGER SMS web sitesidir.

2. Çin, Rusya ve Belarus dışındaki herhangi bir ülkeyi seçin. Daha sonra, o ülkenin numarasını alın.

3. Yahoo sitesinde kaydolmaya başlayın ve "Telefon numarası" alanına daha önce aldığınız numarayı girin. SMS ile bir kod alacaksınız.

4. Kaydı tamamlayın ve sanal numaranıza gönderilen kodu kopyalayın.

Tebrikler, Yahoo'nun çok yönlü hizmetlerinin tüm işlevlerine erişiminiz var! Artık Yahoo'yu kullanabilir ve çevrimiçi güvenliğiniz hakkında endişelenmenize gerek kalmaz.