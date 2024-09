Registrando-se no Yahoo sem um número de telefone

O Yahoo ainda é um motor de busca muito popular nos Estados Unidos. Não é surpreendente, pois além de explorar a Internet, você pode encontrar muitas ferramentas que facilitam muito a vida. Neste artigo, vamos descobrir como se registrar facilmente sem um número de telefone real.

Registrar-se em uma conta do Yahoo

1. Escolha um serviço para alugar um número virtual; uma boa solução é o site TIGER SMS, onde você pode obter um número.

2. Escolha qualquer país, exceto China, Rússia e Bielorrússia. Em seguida, obtenha um número desse país.

3. Comece a se registrar no site do Yahoo, no campo "Número de telefone", insira o número que você recebeu anteriormente.

4. Complete o registro e copie o código enviado para o seu número virtual.

Parabéns, você tem acesso a todas as funcionalidades do serviço multifuncional do Yahoo! Agora você pode usá-lo e não se preocupar com sua segurança online.