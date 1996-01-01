Anthropic kişisel numara olmadan nasıl hesap oluşturulur

Günümüz dünyasında, güvenlik ve gizlilik giderek daha önemli hale geliyor ve çevrimiçi hizmetlerde anonim kayıt ihtiyacı artıyor. Anthropic, yapay zeka ile çalışmak için güçlü araçlar sunuyor, ancak kayıt işlemi telefon numarası ile doğrulama gerektirebilir. Verilerinizi nasıl koruyabilir ve aynı zamanda yenilikçi çözümlere erişim elde edebilirsiniz? Cevap basit: TIGER SMS'ten geçici sanal bir numara kullanın! Bu yazıda, anonim kalırken Anthropic'te nasıl kolay ve hızlı bir şekilde kayıt olabileceğinizi anlatacağız.

TIGER SMS, SMS mesajları almak için geçici sanal numaralar sunan bir hizmettir.

İşte bazı ana avantajlar:

- Anonimlik: Sanal bir numara kullanarak kişisel bilgilerinizi ifşa etmekten kaçınabilirsiniz.

- Kolaylık: SMS mesajları anında alınır, ana numaranızı kullanmanıza gerek kalmaz.

- Erişilebilirlik: TIGER SMS, farklı bölgelerden numaralar sunar, bu da kayıt için en uygun seçeneği seçmenizi sağlar.

Ne yapmalısınız?

TIGER SMS'te kayıt olmak ve Anthropic'te kullanmak için bir numara almak için bu basit talimatları izleyin:

1. TIGER SMS web sitesine gidin.

2. Yeni bir hesap kaydedin veya mevcut hesabınıza giriş yapın.

3. Bakiyenizi doldurun: Kontrol panelinizde "Bakiye Yükle" bölümünü bulun ve mevcut yöntemlerden biriyle hesabınıza para yükleyin.

4. Numara satın alın: "Numara Satın Al" bölümüne gidin, gerekli hizmeti ve numaranın bölgesini seçin.

5. Numaranızı alın: "Aktif Numaralar" bölümünde yeni numaranızı göreceksiniz ve kaydı tamamlamak için alınan mesajı görüntüleyebileceksiniz.

Verilerinizi koruma fırsatını kaçırmayın ve en son teknolojilere erişim sağlayın! Şimdi hemen TIGER SMS web sitesine gidin, kaydolun ve geçici numaranızı alın.