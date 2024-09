Como criar uma conta na Anthropic sem um número pessoal

No mundo moderno, onde a segurança e a privacidade se tornam cada vez mais importantes, a necessidade de um registro anônimo em serviços online está aumentando. A Anthropic oferece poderosas ferramentas para trabalhar com inteligência artificial, mas o registro pode exigir confirmação através de um número de telefone. Como proteger seus dados e, ao mesmo tempo, obter acesso a soluções inovadoras? A resposta é simples: use um número virtual temporário da TIGER SMS! Neste artigo, vamos explicar como se registrar de forma fácil e rápida na Anthropic, mantendo seu anonimato.

A TIGER SMS é um serviço que oferece números virtuais temporários para receber mensagens SMS.

Aqui estão algumas vantagens principais:

- Anonimato: Ao usar um número virtual, você pode evitar revelar dados pessoais.

- Conveniência: O recebimento de mensagens SMS é instantâneo, sem a necessidade de usar seu número principal.

- Disponibilidade: A TIGER SMS oferece números de diferentes regiões, permitindo que você escolha a opção mais adequada para o registro.

O que você precisa fazer?

Siga estas instruções simples para se registrar na TIGER SMS e obter um número para usar na Anthropic:

1. Acesse o site da TIGER SMS.

2. Registre uma nova conta ou faça login na sua conta existente.

3. Recarregue o saldo: No seu painel de controle, procure a seção "Recarregar saldo" e credite fundos na sua conta através de qualquer um dos métodos disponíveis.

4. Compre um número: Vá para a seção "Comprar número", selecione o serviço e a região do número desejados.

5. Obtenha o número: Na seção "Números ativos", você verá seu novo número e poderá visualizar a mensagem recebida para completar o registro.

Não perca a oportunidade de proteger seus dados e obter acesso a tecnologias de ponta! Visite o site da TIGER SMS agora mesmo, registre-se e obtenha seu número temporário.