WhatsApp yeni bir hesap nasıl oluşturulur ve anonim kalınır

WhatsApp, iletişimi ve çalışmayı kolaylaştıran bir mesajlaşma uygulamasıdır, ancak kayıt için telefon numarası gerektirir. Kişisel numaranızı açıklamak istemiyorsanız ne yapmalısınız?

WhatsApp için sanal numaralar

En uygun yöntemlerden biri, TIGER SMS gibi hizmetler aracılığıyla geçici sanal bir numara kullanmaktır. Bu, gerçek numaranızı kullanmadan doğrulama SMS'leri almanızı sağlar. Veri güvenliği konusunda endişelenmenize gerek yoktur - bu hizmet anonimlik ve koruma sağlar.

Nasıl çalışır?

TIGER SMS'e kaydolun: E-posta adresinizle TIGER SMS web sitesine kaydolun. Bakiye yükleyin: Uygun ödeme yöntemi ile hesabınıza kredi ekleyin. Sanal numara alın: WhatsApp'ı mesajlaşma uygulaması olarak seçin ve operatörünüzün ülkesini seçin, ardından sanal bir numara alın. WhatsApp'ı etkinleştirin: Bu numarayı WhatsApp'a kaydolurken girin ve etkinleştirme kodu içeren SMS'i bekleyin. Kaydı tamamlayın: TIGER SMS'ten kodu kopyalayın ve WhatsApp'a yapıştırın - işte bu kadar!

TIGER SMS kullanmanın avantajları

Gizlilik

TIGER SMS gibi hizmetler aracılığıyla sanal numara kullanmak, yüksek düzeyde gizlilik sağlar. Gerçek kişisel bilgileriniz WhatsApp ve üçüncü taraflar için erişilemez durumda kalır, böylece gizliliğiniz istenmeyen spam ve saldırganlardan korunur.

Coğrafi esneklik

TIGER SMS hizmeti, dünyanın farklı bölgelerinde bulunan kullanıcılar için farklı ülkelerden sanal numaralar seçme imkanı sunar. Bu, tercihlerinize ve ihtiyaçlarınıza göre numara seçmenize olanak tanır.

Kullanım kolaylığı

WhatsApp için TIGER SMS aracılığıyla sanal bir numara almak ve etkinleştirmek çok basit ve anlaşılırdır. Özel teknik becerilere ihtiyacınız yoktur - her şey hizmetin web arayüzü üzerinden yapılır.

Güvenilirlik ve hız

TIGER SMS hizmeti, güvenilirliği ve hızıyla bilinir. Etkinleştirme kodu içeren SMS'i zamanında alacağınızdan emin olabilirsiniz, bu da yeni anonim bir WhatsApp hesabıyla hemen kullanmaya başlamanıza olanak tanır.

Sonuç olarak

TIGER SMS aracılığıyla sanal bir numara kullanmak, dijital dünyada gizliliği ve güvenliği önemseyenler için mükemmel bir çözümdür. Bu yöntem, gerçek numaranızı açıklamadan WhatsApp'ın tüm avantajlarından yararlanmanızı sağlar. Kişisel bilgilerinizi riske atmayın - kolay ve güvenli bir şekilde anonim kalabilirsiniz.