¿Comprar una cuenta ya hecha o crear la tuya?

En internet abundan los sitios que venden cuentas ya hechas de plataformas conocidas y prometen ahorrarte el trámite de registrarte. Pero comprar una de esas cuentas trae riesgos reales: en el mejor de los casos pierdes el dinero, y en el peor terminas con un perfil de origen dudoso cuyo historial no puedes ver. Crear tú mismo una cuenta nueva suele ser más seguro, y un número virtual lo pone fácil: con un servicio como Tiger SMS recibes el código de verificación por SMS que necesitas sin dar tu número personal. A continuación comparamos comprar cuentas con registrarte tú mismo usando un número virtual, para que decidas qué opción te conviene más.