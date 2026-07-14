Por qué conviene mantener separadas tus cuentas personal y de negocio en los marketplaces

Muchas personas que compran en marketplaces como Amazon, eBay o Vinted terminan vendiendo también en ellos, y gestionar un negocio secundario en crecimiento desde el mismo perfil que usas para tus pedidos personales se vuelve difícil enseguida. La mayoría de los marketplaces permiten registrar una cuenta de negocio o de vendedor por separado, y cada una suele pedir su propia verificación por teléfono. Si prefieres no vincular tu línea personal a un perfil de venta público, un número virtual para cuentas de marketplace te permite recibir el código de verificación por SMS sin exponer tu teléfono principal. Tiger SMS te ayuda justo en ese paso.