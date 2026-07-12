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Usar un proxy con un número virtual: lo que debes saber

Contenidos

Usar un proxy con un número virtual: lo que debes saber

Respuestas rápidas sobre los proxys y los números virtuales

¿Qué es un proxy?

¿Por qué se usaría un proxy durante el registro?

¿Un proxy sustituye a un número virtual?

¿Puedes usar un proxy junto con Tiger SMS?

Motivos habituales para usar un proxy

Límites de registro asociados a una sola dirección IP

Restricciones de acceso según el país

Mantener privada tu dirección IP real

Cómo funcionan juntos Tiger SMS y un proxy

Uniendo ambas herramientas

Usar un proxy con un número virtual: lo que debes saber

Usar un proxy con un número virtual: lo que debes saber

Un proxy oculta tu ubicación ante los sitios web y las aplicaciones a los que te conectas. En lugar de mostrar tu dirección IP real, tu tráfico parece provenir de la dirección y la región del proxy. Esa diferencia puede influir durante el registro, porque algunas plataformas deciden a qué puede acceder un visitante según el lugar desde el que parece originarse la conexión. Cuando recibes un código de verificación por SMS mediante un número virtual de Tiger SMS, usar un proxy con un número virtual a veces ayuda a completar el registro y a llegar a funciones que dependen de la ubicación. Las secciones siguientes explican qué hace un proxy, las razones principales por las que se utiliza y cómo encajan ambas herramientas.