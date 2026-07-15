Cómo proteger tu privacidad en internet: 7 pasos prácticos
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Cómo proteger tu privacidad en internet: 7 pasos prácticos
Configura una VPN fiable (mejor de pago)
Oculta tu IP y tu ubicación con un proxy
Usa un navegador antidetección para limitar la huella digital
Elige servicios que recopilen menos datos
Mantén tu número de teléfono en privado con un número virtual
Instala un antivirus con protección en tiempo real
Bloquea anuncios y rastreadores
Cómo proteger tu privacidad en internet: 7 pasos prácticos
Tu información personal viaja por internet cada vez que navegas, te registras en un sitio web o envías un mensaje. Empresas, anunciantes e intermediarios de datos recopilan buena parte de ella, a menudo para elaborar un perfil detallado de quién eres y qué haces. Proteger tu privacidad en internet consiste en mantener más de esa información bajo tu propio control, y no requiere conocimientos técnicos. Esta guía reúne siete medidas prácticas que puedes combinar para reducir cuánto expones. Todos los métodos que se describen aquí son 100 % legales y entienden la privacidad como un derecho personal, no como una forma de ocultar nada indebido.