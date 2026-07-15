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Cómo proteger tu privacidad en internet: 7 pasos prácticos

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Cómo proteger tu privacidad en internet: 7 pasos prácticos

En pocas palabras

Configura una VPN fiable (mejor de pago)

Oculta tu IP y tu ubicación con un proxy

Usa un navegador antidetección para limitar la huella digital

Elige servicios que recopilen menos datos

Mantén tu número de teléfono en privado con un número virtual

Instala un antivirus con protección en tiempo real

Bloquea anuncios y rastreadores

Uniendo todas las capas

Cómo proteger tu privacidad en internet: 7 pasos prácticos

Cómo proteger tu privacidad en internet: 7 pasos prácticos

Tu información personal viaja por internet cada vez que navegas, te registras en un sitio web o envías un mensaje. Empresas, anunciantes e intermediarios de datos recopilan buena parte de ella, a menudo para elaborar un perfil detallado de quién eres y qué haces. Proteger tu privacidad en internet consiste en mantener más de esa información bajo tu propio control, y no requiere conocimientos técnicos. Esta guía reúne siete medidas prácticas que puedes combinar para reducir cuánto expones. Todos los métodos que se describen aquí son 100 % legales y entienden la privacidad como un derecho personal, no como una forma de ocultar nada indebido.